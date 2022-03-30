和碩前副總裁蔡進國登山失聯尋獲 無生命跡象

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

和碩聯合科技公司前副總裁蔡進國日前登山失聯，家屬貼出尋人懸賞。新北土城消防分隊30日尋獲蔡進國，但無生命跡象。（圖取自我是三峽人臉書社團facebook.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市府消防局今天表示，登山失聯的和碩聯合科技公司前副總裁蔡進國，由土城消防分隊11時30分尋獲已無生命跡象，目前正將遺體運送下山。

蔡進國26日前往新北市三峽區滿月圓山區登山失聯，家人27日清晨向台北市警察局信義分局報案，另為盡早尋獲蔡進國，蔡進國的女兒也在臉書（Facebook）社團懸賞新台幣100萬元，希望其他登山社團及山友能協助找人。（編輯：李亨山）1110330

新北市政府消防局30日表示，在山區尋獲登山失聯的和碩聯合科技公司前副總裁蔡進國遺體，並將遺體運送下山。中央社記者黃旭昇攝 111年3月30日