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和碩前副總裁蔡進國登山失聯尋獲 無生命跡象

2022/3/30 12:04（3/30 17:09 更新）
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和碩聯合科技公司前副總裁蔡進國日前登山失聯，家屬貼出尋人懸賞。新北土城消防分隊30日尋獲蔡進國，但無生命跡象。（圖取自我是三峽人臉書社團facebook.com）
和碩聯合科技公司前副總裁蔡進國日前登山失聯，家屬貼出尋人懸賞。新北土城消防分隊30日尋獲蔡進國，但無生命跡象。（圖取自我是三峽人臉書社團facebook.com）
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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市府消防局今天表示，登山失聯的和碩聯合科技公司前副總裁蔡進國，由土城消防分隊11時30分尋獲已無生命跡象，目前正將遺體運送下山。

蔡進國26日前往新北市三峽區滿月圓山區登山失聯，家人27日清晨向台北市警察局信義分局報案，另為盡早尋獲蔡進國，蔡進國的女兒也在臉書（Facebook）社團懸賞新台幣100萬元，希望其他登山社團及山友能協助找人。（編輯：李亨山）1110330

新北市政府消防局30日表示，在山區尋獲登山失聯的和碩聯合科技公司前副總裁蔡進國遺體，並將遺體運送下山。中央社記者黃旭昇攝 111年3月30日
新北市政府消防局30日表示，在山區尋獲登山失聯的和碩聯合科技公司前副總裁蔡進國遺體，並將遺體運送下山。中央社記者黃旭昇攝 111年3月30日
和碩聯合科技公司前副總裁蔡進國26日獨自開車前往新北市三峽滿月圓登山失聯，警消動員搜救，30日在山區尋獲遺體。中央社記者黃旭昇攝 111年3月30日
和碩聯合科技公司前副總裁蔡進國26日獨自開車前往新北市三峽滿月圓登山失聯，警消動員搜救，30日在山區尋獲遺體。中央社記者黃旭昇攝 111年3月30日
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