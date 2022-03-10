雪況創紀錄意外頻傳 雪山登山客墜谷獲救

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54歲張姓登山客10日在凱蘭特崑山往雪山方向、北稜角前100公尺處不慎摔落約300公尺深山谷，苗栗縣消防局獲報後，隨即申請空勤總隊直升機協助吊掛救援，成功將傷者送往台中梧棲童綜合醫院。（苗栗縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月10日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）一名登山客今天在雪山聖稜線北稜角前，摔落約300公尺積雪山坡，苗栗縣消防局申請空勤直升機吊掛救援。雪霸國家公園管理處表示，今年雪況創紀錄，雪地意外頻傳，已釀3死6傷。

苗栗縣消防局發布訊息指出，今天中午接獲台中市消防局轉報，登山隊一行5人，其中1名張姓登山客（54歲）於凱蘭特崑山往雪山方向、北稜角前100公尺，不慎摔落約300公尺深山谷，隨即整備山搜人員，申請空勤總隊直升機自台中清泉崗機場起飛救援。

直升機於下午1時22分落地搭載傷患，1時42分返抵清泉崗轉交台中市消防局，傷者右手疑似骨折、右大腿擦傷，意識清楚，由救護車送往台中梧棲童綜合醫院救治。

雪霸國家公園管理處副處長陳俊山接受中央社記者電訪表示，今年因寒流、水氣條件充足，雪山山脈積雪深度在2月曾達到近90公分，創近5年來紀錄，直到目前，雪山圈谷一帶，積雪仍約有60公分，園區除大霸線以外，其餘均為雪地。

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陳俊山指出，雪季登山難度高，結冰的步道容易滑倒受傷，嚴重可能導致骨折或墜谷，充分的登山裝備與雪攀經驗相當重要。經統計，今年1月至今，雪霸各登山路線山難救援事件中，雪地登山意外已造成3死6傷。

雪管處建議，雪季攀登的隊伍，應選擇雪地登山經驗豐富的領隊或教練，隊員最好具備實地雪地登山經驗或曾參加過雪地登山訓練，並攜帶足夠的雪地裝備。（編輯：張銘坤）1110310