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登山隊縱走能高安東軍 協作壓隊失聯獲救

2022/3/25 11:38（3/25 12:31 更新）
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一支登山隊縱走能高安東軍山，21日通過光頭山斷崖後，紀姓協作壓隊走後方，領隊及其他15名隊員前往三叉營地，22日趕抵奧萬大下山，不過紀姓協作卻失聯，所幸25日平安尋獲。（南投縣消防局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年3月25日
一支登山隊縱走能高安東軍山，21日通過光頭山斷崖後，紀姓協作壓隊走後方，領隊及其他15名隊員前往三叉營地，22日趕抵奧萬大下山，不過紀姓協作卻失聯，所幸25日平安尋獲。（南投縣消防局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年3月25日
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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）一支登山隊縱走能高安東軍山，21日通過光頭山斷崖後，紀姓協作壓隊走後方，領隊及其他15名隊員前往三叉營地，22日趕抵奧萬大下山，不過紀姓協作卻失聯，所幸今天平安尋獲。

登山隊一行17人19日自仁愛鄉屯原登山口入山，預計縱走能高安東軍山，谷姓領隊、紀姓協作21日上午率隊通過光頭山斷崖後，領隊及其他隊員持續趕往三叉營地，紀姓協作壓隊走後方，因得知山區天氣即將轉趨惡劣，領隊及隊員22日趕抵奧萬大下山。

不過，紀姓協作卻遲遲未趕上隊伍，谷姓領隊23日與協作家屬聯繫，確定未到家，考量近日山區降雨及地震，領隊擔心協作在山區發生意外，23日夜間向南投縣政府消防局報案，消防局第二大隊24日派警消3人與家屬4人由奧萬大往第一獵寮方向搜索，另一方面，山搜義消及山青則自屯原登山口往安東軍山方向搜索。

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南投縣消防局今天發布新聞稿表示，經調閱紀姓協作的手機基地台紀錄，研判可能受困在第一獵寮溪流附近，因溪水暴漲而無法渡溪下山，目前得知失聯協作攜帶帳篷、食物、打火機等足夠登山裝備，手機關機，第二大隊山搜隊員、義消、家屬持續在山區搜尋，上午約11時在萬大南溪接觸失聯協作，狀況良好，下撤中。

紀姓協作親友昨天在登山社團發文指，隊伍提早1天在第4天下山，在行程第3天紮營沒等到，第4天直接「踢出去」，直到23日晚間谷姓領隊才詢問家屬是否與紀姓協作聯繫，讓人錯愕。（編輯：郭諭儒）1110325

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