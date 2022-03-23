女子獨攀對關山失聯墜谷 搜救隊發現遺體

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）林姓女子獨自攀登信義鄉玉山北北峰、對關山預計20日回程卻遲遲未歸，家屬21日救援，警消昨天下午在溪谷發現林女背包，懷疑墜谷，今天搜索發現林女，已失去生命徵象。

來自新北市38歲林姓女子19日從南投縣信義鄉沙里仙林道養鱒場登山口出發攀登玉山北北峰、對關山，預計20日到玉山北北峰後下山，但家屬21日下午與林女失去聯繫，晚間向南投縣消防局求援，轄區玉山分隊立即與玉山國家公園管理處、民間單位組成搜救隊。

搜救人員昨天下午在距離沙里仙林道養鱒場登山口500公尺處稜線下方發現疑墜落點及營釘，且在100公尺下方溪谷發現背包，懷疑林女墜落卡在懸崖峭壁，由於天色已晚，消防局擬定今天用空拍機搭配搜救人員克服山區不佳天氣，分組展開地毯式搜索。

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南投縣消防局第三大隊長林正宜今天接受媒體聯訪表示，昨天清晨即動員大批人力搜尋，下午發現林女遺落的帳篷營釘等物品，現場還有滑落痕跡，人員下切溪谷發現背包。

南投縣消防局、警方、玉管處、家屬山友、義消、台大實驗林管理處今天分為上方垂降組16人、下方溪谷組31人展開搜救作業，林正宜說，現場人員上午11時30分回報，溪谷組員在溪谷上方30公尺處平台發現林女，評估已無生命徵象，著手嘗試移出遺體。（編輯：郭諭儒）1110323