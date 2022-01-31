安全考量北市封南港山攀岩路線 挨批媽寶城市

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）山域活動近年蔚為風潮，北市南港山攀岩路線也吸引大批登山客挑戰，但因山難頻傳，市府在安全考量下決定禁止民眾攀登，引來山友批評，指稱媽寶城市的作法恐怕不是好方法。

南港山縱走親山步道為台北大縱走第6段之一，沿途被山友開闢出5條攀岩路線，這5條路線名氣雖沒有五寮尖、皇帝殿、筆架山等響亮，但易到達的特性仍吸引許多山友挑戰，卻頻傳意外，去年甚至有登山客跌落山坡身亡。

台北市工務局大地工程處道路步道科長陳建帆表示，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的關係，探尋野溪溫泉、高山瀑布等「秘境」儼然成為全民運動，但許多民眾未做足準備就衝山上導致意外頻傳，早已讓消防單位疲於奔命。

陳建帆指出，南港山攀岩路線在政府規劃的南港山縱走步道範圍之外，確保裝置為民間自行架設，相較有定期檢修保養的步道危險許多，但民眾若為滿足個人成就感而自行前往攀登卻不幸受傷，市府仍須勞師動眾，耗費社會成本。

陳建帆說，與其放任民眾在南港山攀岩，受傷時再動用台北市消防資源救援，不如在大地處巡檢大縱走步道時順便巡查，主動拆除山壁上私設的繩索、鐵條等攀爬設施。

台北市南港山攀岩路線在市府規劃的南港山縱走步道範圍之外，因意外頻傳，市府決定加強管制。（台北市工務局提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年1月31日

台北市南港山攀岩路線民國110年發生登山客跌落山坡身亡意外，台北市政府在安全考量下，決定加強管制、封起路線。（台北市工務局提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年1月31日

中華民國山岳協會秘書長羅弘安指出，站在人民的立場，當然會希望政府不要管太多；站在政府的立場，對於人民暴露在風險中又不能坐視不管，「其實這是觀念問題」。

羅弘安說，山岳協會與市府開會討論過很多次，面對意外發生，政府一貫想以封山、拆設施來解決，但政府太過照顧人民，反而造成人民風險意識不足，無法成長。

羅弘安認為，政府的責任是公布詳細資訊，告知此處難度較高、可能會遇到什麼危險，由人民自己去決定要不要冒這個險；若發生事情也是人民自家的事，自己想辦法解決。

對於市府決定將民間自設在南港山攀岩步道的確保裝置拆除，羅弘安說，就是因為這些路線有風險，人民才自己架繩索；山岳是屬於大家的，要去登山的人自然會再裝上新的確保裝置，「盡管去拆吧」。

登山經驗已超過30年的張小姐表示，雖然南港山攀岩步道並不在原先規劃的縱走路境內，但儼然已是既有路徑，若政府願意做事，就將有安全疑慮的路段架好繩索，並宣導由人民自負安全責任，日常維護可以比照國家公園的方式，徵志工或找團體認養。

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張小姐說，若政府不願意做事，乾脆直接封山、開罰，但這種一遇到危險就禁止人民挑戰的媽寶城市心態，恐怕不是最好的方式，因為會去的人就是會去，也讓人民無法培養接受挑戰的勇氣。

另一名長年擔任步道維修志工的山友表示，因為現在的社會氛圍，萬一人民在攀登的過程出意外，責任是由政府負擔，處理不好還有可能遭家屬控告，衍生許多問題，所以比較贊成目前的處理方式，直接禁止攀爬。（編輯：戴光育）1110131