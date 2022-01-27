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春節太魯閣入園登山 錐麓古道近2000人申請最熱門

2022/1/27 13:54（1/27 14:51 更新）
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太魯閣國家公園管理處統計，民國111年春節9天連假，入園登山申請件數共1220件、3800餘人，申請件數較去年成長4成。其中，錐麓古道最熱門，有近2000人申請。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年1月27日
太魯閣國家公園管理處統計，民國111年春節9天連假，入園登山申請件數共1220件、3800餘人，申請件數較去年成長4成。其中，錐麓古道最熱門，有近2000人申請。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年1月27日
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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）太魯閣國家公園管理處統計，今年春節9天假期，入園登山申請件數較去年成長逾4成，其中錐麓古道最熱門，有近2000人申請。

太管處今天提供新聞資料，統計今年1月29日至2月6日春節期間入園登山申請件數，共計1220件、3866人申請，較去年春節連假840件、2448人相比，申請件數成長逾4成。

太管處資料顯示，錐麓古道最熱門共500多件申請，申請人數占春前期間申請總人數一半以上，接續是南湖大山線及奇萊主、北峰線。

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錐麓古道總長10.3公里，因部分步道崩塌，目前僅開放「東進、東出」，山友需在上午7時至10時前，從燕子口錐麓吊橋進入，抵達3.1公里處後原路折返，可當日來回，全長約500公尺的「錐麓斷崖」，是古道中最壯觀的精華路段。

太管處提醒，春節期間實施入園車輛管制，加上停車腹地有限，2月2日至4日（初二至初四）管制期間，申請核准登山健行民眾，可上午7時前進入管制區或在管制時段搭乘遊園專車進入。（編輯：郭諭儒）1110127

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