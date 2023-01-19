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23大學師生攀登波津加山受困 台中消防局漏夜助下山

2023/1/19 16:04（1/19 16:36 更新）
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一行23人登山團18日攀登波津加山，因缺乏飲用水及照明設備電池即將耗盡，加上天黑、天氣寒冷找不到下山的路，請求台中市消防局協助。消防人員獲報隨即出動救援，晚間陸續接觸受困者，漏夜協助師生下山。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月19日
一行23人登山團18日攀登波津加山，因缺乏飲用水及照明設備電池即將耗盡，加上天黑、天氣寒冷找不到下山的路，請求台中市消防局協助。消防人員獲報隨即出動救援，晚間陸續接觸受困者，漏夜協助師生下山。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月19日
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（中央社記者趙麗妍台中19日電）23名大學師生組成的登山團，18日攀登台中波津加山，因飲用水、電池耗盡，加上團員受傷，天黑寒冷向台中消防局求救，消防人員上山救援，提供保暖、飲用水，漏夜協助師生下山。

台中市消防局今天透過文字稿表示，18日晚間8時43分接獲報案，一行23人登山團攀登波津加山，在步道約1公里處，因缺飲用水及照明設備的電池即將耗盡，加上天黑天氣寒冷，找不到下山的路，請求消防局協助。

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消防局獲報後，立刻派員上山救援，晚上9時32分陸續接觸受困的登山大學生，先給與保暖、飲用水，再往登山口下撤，晚間10時10分，在步道1.2公里處接觸到最後4名受困大學生，其中22歲鄭男因腳踝扭傷，救援人員協助下山。

19日0時58分，23名民眾抵達谷關，受傷民眾表示不用就醫院，一行人自行返家；據了解，23人登山團由大學師生組成，進行4天3夜幹部訓練，18日準備下山時，因有團員腳扭傷，加上天黑且已無物資，憂心出意外，所以向台中市消防局求援，獲救後結束山區驚魂。（編輯：陳仁華）1120119

#台中消防局
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