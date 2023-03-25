山友攀奇萊東稜路線扭傷腳踝 空勤出動救援

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高雄48歲蘇姓山友跟團走奇萊東稜路線，24日不慎扭傷腳踝，無法行走，同行隊員向花蓮縣消防局求援，空勤總隊接獲後派遣駐地花蓮黑鷹直升機執行吊掛任務，蘇男登機空勤人員進行檢傷。（空勤總隊提供）中央社記者張祈傳真 112年3月25日

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）一行8人登山隊伍攀登奇萊東稜路線，昨天下午前往北鞍營地途中，蘇姓男山友不慎扭傷腳踝，同行隊員考量後續路段崎嶇危險，向花蓮縣消防局求援，空勤直升機獲報出動吊掛救援。

來自高雄的48歲蘇姓男山友跟團從奇萊登山口入山，攀登奇萊東稜路線，昨天前往北鞍營地途中，不慎扭傷左腳踝，因腳踝腫脹嚴重，同行隊員考量後續路程崎嶇容易產生危險，向花蓮縣消防局求援。

花蓮縣消防局獲報後，指示登山隊伍留在北鞍營地等待，同步請求空勤直升機支援。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊接獲轉報，昨天下午5時許派遣駐地花蓮黑鷹直升機執行任務，下午5時44分抵達目標區，經確認後由搜救員吊掛出艙至地面實施檢傷評估後，晚間6時將傷患吊掛上機，於德興棒球場落地，由花蓮縣消防局安排救護車轉診就醫。（編輯：李亨山）1120325