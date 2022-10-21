吳德榮：熱帶低壓通過 路徑類似尼莎留意共伴效應

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（中央社記者余曉涵台北21日電）氣象專家吳德榮今天表示，22日熱帶性低氣壓通過巴士海峽，路徑類似颱風尼莎但強度較弱，仍要留意與東北季風產生「共伴效應」帶來雨勢。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，熱帶性低氣壓在台灣東南東方海面，向西移動，將穿過巴士海峽，轉西南西、往南海前進，強度逐漸增強。

吳德榮指出，根據歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，22至24日熱帶性低氣壓通過巴士海峽，路徑類似尼莎、但強度較弱，進入南海後，仍有些微發展成颱的機率。

吳德榮表示，22日及23日熱帶低壓與東北季風仍有「共伴效應」，但較尼莎當時的共伴效應弱；迎風面劇烈降雨雖不及上波，但因發生的位置大部分重復，對含水量已達臨界值的地區，容易「致災」、仍有威脅；屆時應注意氣象局發布的相關特報，並請謹慎防範。背風面中南部影響小，偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，24日降雨緩和，25、26日天氣好轉。不過溫度方面，22日晚上起至24日北台氣溫逐漸下降、轉涼微冷，中南部氣溫稍降，25、26日各地白天氣溫回升，早晚偏涼微冷，這波冷空氣、全台平地最低氣溫大約降至攝氏17度左右。（編輯：李錫璋）1111021