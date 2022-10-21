更多編輯台推薦新聞：
台灣工程師推動Meta台語AI翻譯 盼父親溝通無礙
科技

台灣工程師推動Meta台語AI翻譯 盼父親溝通無礙

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台北市長候選人號次出爐 蔣萬安6黃珊珊8陳時中12
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

吳德榮：熱帶低壓通過 路徑類似尼莎留意共伴效應

2022/10/21 08:36（10/21 08:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象專家吳德榮表示，22日熱帶性低氣壓通過巴士海峽，要留意與東北季風產生「共伴效應」帶來雨勢。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象專家吳德榮表示，22日熱帶性低氣壓通過巴士海峽，要留意與東北季風產生「共伴效應」帶來雨勢。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北21日電）氣象專家吳德榮今天表示，22日熱帶性低氣壓通過巴士海峽，路徑類似颱風尼莎但強度較弱，仍要留意與東北季風產生「共伴效應」帶來雨勢。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，熱帶性低氣壓在台灣東南東方海面，向西移動，將穿過巴士海峽，轉西南西、往南海前進，強度逐漸增強。

吳德榮指出，根據歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，22至24日熱帶性低氣壓通過巴士海峽，路徑類似尼莎、但強度較弱，進入南海後，仍有些微發展成颱的機率。

吳德榮表示，22日及23日熱帶低壓與東北季風仍有「共伴效應」，但較尼莎當時的共伴效應弱；迎風面劇烈降雨雖不及上波，但因發生的位置大部分重復，對含水量已達臨界值的地區，容易「致災」、仍有威脅；屆時應注意氣象局發布的相關特報，並請謹慎防範。背風面中南部影響小，偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，24日降雨緩和，25、26日天氣好轉。不過溫度方面，22日晚上起至24日北台氣溫逐漸下降、轉涼微冷，中南部氣溫稍降，25、26日各地白天氣溫回升，早晚偏涼微冷，這波冷空氣、全台平地最低氣溫大約降至攝氏17度左右。（編輯：李錫璋）1111021

（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
延伸閱讀
氣溫回升迎風面零星雨 晚上起水氣漸增颱風尼莎農損逾2000萬 農委會公告大豆青蒜救助颱風尼莎豪雨釀災挨批 彭振聲：北市有啥災害
吳德榮
桃園楊梅清晨16.5度 吳德榮：北台灣偏濕冷台北宜蘭防超大豪雨 吳德榮：18日前低溫探17度
尼莎
新北水門越堤道開放 周邊紅黃線18日7時恢復管制尼莎漸遠雨勢緩 土石流紅色警戒減至67條
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
熱帶低壓21日下半天逼近 週末北東局部大雨、宜蘭防豪雨