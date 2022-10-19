明池山莊變孤島派出所長坐鎮護遊客 分物資安撫人心成救援關鍵

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宜蘭大同明池山莊聯外道路因雨坍方中斷，近4天來成了一座孤島，19日受困者終於陸續下山；明池派出所長蘇明勝（圖）在艱困環境下仍持續做好各項服務工作，縣警局審議後已核予大功獎勵。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年10月19日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）宜蘭大同明池山莊聯外道路16日中斷，246人受困後，今天陸續下山。明池山莊成為孤島這4天以來，明池派出所長蘇明勝在艱困環境下仍做好各項服務工作，獲警方大功獎勵。

明池山莊16日因颱風尼莎外圍環流與東北季風產生共伴效應，造成聯外道路省道台7線多處坍方中斷，沿途柔腸寸斷，246名遊客與員工受困；經公路總局搶通便道後，其中約180人今天已從台7線桃園方向被護送下山，其餘預定明天自駕車輛下山。

「我們也是受困者，身歷其境，受困的這幾天親眼看到蘇所長的辛苦認真，來回奔忙，不眠不休，在極端艱困的時候，仍然堅守崗位並做好各項服務受困民眾的工作，贏得受困民眾的高度信任，服務的態度與精神連我都非常感動」，宜蘭縣警察局表示，一對曾受困夫妻致函感謝警政署長黃明昭，讚揚蘇明勝的工作精神。

警方表示，明池山莊路斷成孤島後，蘇明勝每天僅睡眠3小時守護受困遊客與員工，天未亮就處理受困者民生問題、清點剩餘物資、分配食糧及規劃優先撤離人員及路線，並見明池山莊發電機使用的柴油已耗盡、糧食及乾淨水源嚴重短缺時，也主動與民眾溝通、安撫人心。

此外，他還要經常離開明池山莊2公里外，在通訊良好處，回覆外界百通以上救援電話，將最新狀況傳遞出去。昨天聯外道路車輛未通時，蘇明勝也與徒步挺進的搜救隊會合，將物資及藥品轉交受困民眾。

宜蘭縣警察局表示，蘇明勝的英勇事蹟獲民眾肯定，已召開考績會，針對他冒險犯難的精神，核予大功獎勵。（編輯：陳仁華）1111019

宜蘭縣大同鄉明池山莊遊客因豪雨、道路坍方受困超過3天，經公路總局搶通，19日分批由警消護送下山，首批受困民眾共122人已在約下午1時36分抵達下巴陵停車場，分別搭乘接駁車下山；第二批65人則於下午3時30分抵達下巴陵停車場轉成接駁車。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年10月19日