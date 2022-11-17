綠委指泡水車慰助金吝嗇 北市府：比照梅姬前例發放

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（中央社記者王揚宇、陳昱婷台北17日電）颱風尼莎致災泡水車，台北市發慰助金汽車新台幣2萬元、機車2000元。民進黨台北市立委何志偉等人今天召開記者會，質疑台北市長柯文哲花大錢做城市博覽會，遇到小市民卻很吝嗇，他會陪同受害車主去監察院檢舉。

台北市政府副發言人魏文元回應，颱風尼莎外圍環流導致強降雨前一天，市府就開始透過新聞稿、簡訊、廣播等多方管道，提醒民眾盡快將車輛移出水門，但在極端氣候影響下，加上氣象局當時並沒有發布陸警及海警，還是有部份車主蒙受災損。

魏文元指出，為照顧市民生活，市府比照過去颱風梅姬前例發放慰助金，後續將精進通知系統，確保市民接收到資訊，保障生命財產安全。

台北市日前因颱風尼莎豪雨成災，市府11月14日宣布，10月16日停於堤外停車場的泡水車輛，將發放汽車2萬元、機車2000元的慰助金，即日起至12月15日開放申請。

對此，何志偉與台北市議員鍾佩玲今天陪同受害車主在立法院召開記者會，提出相關訴求。

何志偉說，即將卸任的柯文哲可以花好幾億做個人行銷，也花很多錢做畢業展（城市博覽會），然而，現在遇到小市民卻如此吝嗇、完全不管。

何志偉質疑，北市府根本在欺負民眾不懂法律，因為停管處發的慰助金申請表，金額不僅很低，而且民眾請領慰助金後就不能聲請國賠，柯文哲如此怠惰，他會陪受害車主前往監察院檢舉。

鍾佩玲指出，台北市政府召開所謂精進檢討記者會，宣布針對在北市堤外停車場的泡水車輛，發放慰助金，從邏輯上根本說不通，而且柯文哲還是認為市府並未犯錯，因此只發放所謂慰助金而非「補償金」。（編輯：翟思嘉）1111117