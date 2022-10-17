北市災情多SOP無需修正 柯文哲：我對我建的防災體系有信心

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北市士林區通河街堤外停車場16日晚間瞬間積淹水，造成要移車的3名民眾逃避不及受困，警消獲報到場順利救出2人、1人自行上岸。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月16日

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）颱風尼莎帶來豪雨，台北市災情數居全國之冠，還有民眾抱怨通知太慢、移車不及，導致愛車泡水。台北市長柯文哲今天說，SOP無需修正，「我對我過去8年來建立的防災體系相當有信心」。

中央災害應變中心昨天統計，颱風尼莎造成全國268件災情，多為積淹水和路樹倒塌，其中台北市災情數居冠、多達208件，包含陽金公路中興路口、內湖區康樂隧道口邊坡接連發生土石崩落，還有百齡橋下多輛車泡水等。

柯文哲昨天遭多名議員砲轟無心市政後，臨時取消輔選行程北上趕赴康樂隧道勘災，今天上午又到基隆河十號疏散門視察堤外停車與水門開啟狀況並接受媒體聯訪。

柯文哲說，反省改進是北市府的文化，他在今天上午晨會已做出3項決議，首先是要求水利處跟中央氣象局、河川局更緊密合作，建立更即時的預警系統；並指示資訊局、水利處及交通局重新整修系統，每輛停在堤外的車輛除了要有QR code，還要上網站填資料，若關水門直接以簡訊及Line通知。

柯文哲說，最後就是要編預算，花2年的時間把災害應變中心跟大數據中心的資料徹底整合，這樣以後才會更有效率，就像美國總統在空軍一號上而不用在華盛頓就可以指揮全球，長官也可以從這些訊息中挑選出給民眾看的。

媒體詢問，是否有反省自己沒有在場坐鎮，導致市府判斷失靈，通知移車太慢。柯文哲說，應變中心一級開設才需要市長到場，昨天連二級開設都沒有，而且應變中心有Line群組，有問題隨時可以跟他回報。

柯文哲強調，長官只要做三件事情「建立制度、緊急、例外」，台北市的防災體系相當有制度，平常就是照著SOP走，出現緊急或例外時再通知長官即可，「我對我過去8年來建立的防災體系相當有信心，特別是颱風跟強降雨。」

柯文哲說，平常就要訓練、準備好，不要災害發生才趕快跑到應變中心給別人看，現在已經是E化的時代了，全部都可以遠距辦公，為何還要坐鎮給別人看。（編輯：張銘坤）1111017

百齡橋下多車泡水。（圖取自facebook.com/new.reporter）