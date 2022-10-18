河堤只出不進最好就移車 北市盼民眾建立危機意識

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）颱風尼莎豪雨引發北市關水門SOP爭議，北市水利處表示，近幾年「只出不進」都宣布得蠻早，民眾若當下就移車時間應該充裕，要想辦法建立的是民眾的危機意識。

受到颱風尼莎外圍環流及東北季風雙重影響，台北市連日降下豪雨，引發關水門、通知移車等SOP（標準作業流程）爭議。

台北市水利處河川工程科長范振峰表示，以這幾年而言，宣布疏散門「只出不進」的時間點都算蠻早的，民眾若此刻就去移車，應對時間比較多。

范振峰說，現在要想辦法建立的是民眾的危機意識，很多人都習慣聽到「關水門」等關鍵字才要去移車，但河濱公園「本來就是水在走的地方，只是水平常不會上來」，但遇到颱風或暴雨時就會，民眾要時時謹記。

范振峰表示，若強制在只出不進階段就叫民眾移車、不移就拖吊，可能也會變另一種擾民，「大家每天移車、水利處每天拖車就飽了」。且每次豪雨的模式、區域、頻率等都不一樣，很難預測，也不是有豪雨特報就都會致災，若手段太強硬恐怕造成「狼來了」效應。

而至於民眾來不及移車導致車子損壞的國賠問題，范振峰說，依法民眾有權提國賠，水利處不能直接拒絕，屆時會去市府的國賠審議委員會說明，由委員會來決定賠不賠。

此外，市長柯文哲上午表示，停車管理工程處發了2萬多封簡訊通知移車，如果有民眾反映沒收到，市府就來查原因。

要登錄防汛服務才會收到移車簡訊，停管處管理及職安科長王永錕指出，但有幾名民眾反映明明有登錄防汛服務卻沒收到移車簡訊，會再清查原因，但很有可能是民眾換過號碼自己忘了，或是根本沒有登錄。

王永錕表示，申請防汛通知服務只需要2步驟即可完成，首先網頁填寫手機號碼、車主姓名等資料，並通過簡訊驗證完成車主註冊；第2步驟為勾選擬收到相關防汛資訊的停車場歸屬，分為一般堤外停車場或三腳渡平面停車場、劍潭抽水站堤外停車場與百齡橋堤外足球場旁（一）、（二）停車場等2類。

水利處也發布新聞，說明大佳河濱公園舉辦2022世界音樂節人員撤離一事。水利處表示該處於受理活動使用場地申請，發給的核准函上即已明確告知申請人要隨時留意颱風豪雨訊息，自行將既有設施撤離河川區域，並無要求需等待水利處通知才需撤離。

水利處說，且活動主辦單位在申請時提出的活動企劃書暨安全計畫書內，亦有載明該公司會於活動期間如遇海上陸上颱風警報或超大豪雨特報發布後4小時內，配合將既有設施撤離河川區域。

水利處表示，而水利處決定關閉水門是根據河川水位上漲情況研判， 已有漫淹可能必須及時關閉以保障堤內市區的安全，也不可能等待活動廠商撤完設施再去關門，因此並無違反作業程序情形。

水利處說，10月15日晚間5時5分及7時35分，中央氣象局就發布了超大豪雨特報，該處在10月16日上午8時發布河濱公園車輛只出不進通告時，也同時強調請仍停放於河川區內之車輛儘早駛離移至堤內，以因應疏散門可能隨時關閉，當時活動單位就應依照核准函及活動安全計畫進行撤離。

而10月16日當天下午水利處透過監視器發現活動設施尚未完全撤離河川區域，也有再用電話確認活動申請人撤離情形，並持續協助不斷聯繫與指引至晚上近8點告知撤離之動線，至相關人員安全離開河濱公園。後來水利處監視河川水位發現基隆河水位上升迅速，為防止河水漫淹進入市區造成災害，因此決定於下午4時開始陸續關閉沿線各疏散門。（編輯：吳協昌）1111018