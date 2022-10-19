北橫桃園及宜蘭受災路段3處搶通 7處仍阻斷
2022/10/19 09:25
（中央社記者汪淑芬台北19日電）日前大豪雨造成北橫台7線在桃園及宜蘭多處坍方或路基流失，公路總局持續搶修，目前已有3處搶通，還有7處阻斷。
公路總局今天上午發布新聞稿，台7線搶通多處坍方或路基流失路段，包括：桃園市復興區台7線49.8K（大曼路段）及宜蘭縣大同鄉台7線84.1K（英士路段），都已搶通施工便道；宜蘭縣大同鄉台7甲線0K至0.5K（百韜橋路段）完成單線搶通，並持續搶修。
公路總局說，目前還有8處災阻路段，包括北橫7處、中橫1處，持續搶修，搶通時間視現場天候及現地狀況變化調整。
7處仍阻斷的北橫道路，包括：桃園市復興區台7線49.7K（大曼路段）、宜蘭縣大同鄉台7線68.4K及68.5K（明池路段），都因坍方受阻。
宜蘭縣大同鄉台7線另有3處路段是路基流失，包括74K（明池路段）路基流失約80公尺、81.6K（排谷溪路段）路基流失約60公尺、83K（排谷溪路段）路基流失約90公尺，都預計31日搶通。
宜蘭縣大同鄉台7線86.4K至86.6K因大規模坍方，預計22日搶通便道通行。
而花蓮縣秀林鄉中橫台8線114.6K至120.6K（關原至金馬隧道路段），便道路基流失，預計11月7日搶通。（編輯：張銘坤）1111019
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