柯文哲稱關水門有通知 里長與民眾還原現場反駁

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台北市士林區通河街堤外停車場16日晚間瞬間積淹水，北市警消獲報，有部分民眾因此受困，立即派員到場救援，順利救出2人、1人自行上岸。（翻攝照片）

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）颱風尼莎來襲豪雨成災，台北市16日下午有民眾受困堤外。儘管台北市長柯文哲強調有通知，但一名脫困民眾說，他沒接到任何訊息，發現水門已關上；當地里長也說，完全沒收到通知。

民進黨台北市議員簡舒培取得資料，北市水利處在16日下午4時開始關水門後，共有12人被關在堤外，靠著消防局救援才逃脫；無黨籍台北市議員黃郁芬也接獲陳情，有近10名世界音樂節設備廠商因水利處未通知關水門，被困在堤防外。

儘管台北市長柯文哲對自己過去8年所建防災體系有信心，今天更強調「我們都有通知，但有時候被通知的人不太信邪」，音樂節承辦方風潮音樂指出，直到水門關閉、16日下午5時20分才收到通知。

一名世界音樂節工作人員告訴中央社記者，16日當天上午大家照常上工，雖然進水門時有被告知已實施只出不進，但直到11時許風潮音樂才通知活動取消，現場便開始一邊收拾器材、一邊聯絡拆卸人力及貨車提早進場。

這名工作人員說，當時風雨已經很大，大家趕著撤場沒看手機，過程中也沒有任何人提及關水門這件事，一直到有廠商發現找來協助撤場的人在水門外無法進入，才知道水門已經關了。

「我就傻眼啊，但能怎麼辦，就繼續收」，工作人員表示，大家發現無法出去後，各自想辦法聯繫各種窗口，最後接到水利處電話告知可以沿著自行車道往松山機場方向行駛，從另一頭的越堤坡道出去。

他說，當時風雨真的太大，不清楚確切時間，但部分廠商大約晚間6時許離開，還可依循水利處指引脫困，他則是再晚一點、天黑後出發，開到一半就發現自行車道已被淹沒，無法判斷走的是車道或是會掉入河中，所以與同行約7、8台車直接找地勢較高處停妥，以步行方式脫困。

工作人員指出，他相信各單位都有盡責，但市府橫向聯繫出了問題，例如廠商們上午進入時有被告知只出不進，代表一定有單位知道他們還在堤外，卻沒有人進來巡視或試圖提醒，時間到就直接關水門。

他進一步表示，世界音樂節活動場地的主管單位是水利處，但當天下午與他們聯繫的水利處人員卻好像完全不知道這裡有活動，溝通實在有些混亂。

這名工作人員強調，他們完全沒有收到任何要關水門的通知，如果有人來提醒、甚至有廣播或發送細胞簡訊，那堅持不離場就是自己的問題，不過市府似乎並沒有試圖讓他們知道要關水門。

根據「台北市轄疏散門啟閉作業規定」，水門關閉前里長應用廣播或通訊系統通知附近民眾，但中山區大佳里里長莊欽億說，他完全沒收到通知，根本不知道要關水門了，更來不及廣播。

莊欽億指出，根據新聞報導，水利處當天下午3時許才決定要在4時開始關水門，這半個鐘頭的時間根本不夠撤離人車。他認為，市府是誤判了情勢，以為颱風沒進來台灣就不會有災情。（編輯：李亨山）1111018

颱風尼莎來襲豪雨成災，台北市16日下午有民眾受困堤外。圖為16日台北市基隆河水位明顯上漲。（中央社檔案照片）