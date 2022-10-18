北市防颱爭議不休 市議員揭有10人被關水門外

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）颱風尼莎豪雨使得北市百齡橋下堤外停車場多車泡水，台北市長柯文哲說，國民對自己行為負責。台北市議員黃郁芬指出，北市水利處未通知關水門，16日使得近10人遭困堤防外。

颱風尼莎帶來豪雨，台北市水利處16日上午8時起宣布全市疏散門只出不進，11時起開始關閉淡水河沿線疏散門，下午4時起關閉基隆河、新店溪、景美溪沿線疏散門。但同日位於基隆河畔的百齡橋下一處停車場有多車慘淪為泡水車，有車主抱怨通知時間根本來不及移車。

柯文哲昨天說，已決議優化通知系統並加強對停放堤外車輛的管制，政府盡到責任，國民則對自己行為負責。

對此，無黨籍台北市議員黃郁芬昨天也在臉書發文指出，許多市民16日飽受淹水之苦，百齡橋下更有多車來不及移走而泡水，自己也接獲民眾反映，指原訂於大佳河濱公園外舉行的世界音樂節因雨取消，但卻有近10名設備廠商因水利處未通知關水門，而被困在堤防外。

黃郁芬說，廠商16日下午5時才接獲水利處通知說「水門已關」，但後來發現早從下午4時就已開始陸續關閉水門，卻未預先公告通知水門外民眾撤離，使得被關在水門外者只能在豪大雨中自行設法找逃路，甚至有人直到晚間8時才終於被台北市消防局救出。

她直批，「難道，在風狂雨驟的時候把市民關在水門外，就是柯文哲的SOP（標準作業程序）嗎」，北市府慢半拍、讓市民無所適從，根本只能自力救濟的救援機制，就是柯文哲的SOP嗎？

黃郁芬表示，自己同意平時的訓練很重要、也同意應該建立良好的SOP。但大家看到的，就是柯文哲自豪的SOP根本七零八落，市民的生命財產安全比不上民眾黨的選舉行程。

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社會民主黨議員苗博雅受訪時也指出，北市水門關閉訂有「632」作業SOP，也就是關閉前6小時須先通知車主，關閉作業時間為3小時，以及全數關閉前2小時須展開拖吊作業，將停放堤外車輛先行移置保管場。

針對這次百齡橋下堤外停車場多車泡水事件，苗博雅指出，應先確認北市府有無依規定提前通知，並釐清為何當時未執行拖吊作業，如果車主確實未接獲通知，且相關單位也未照SOP執行拖吊作業，屬北市府疏失部分，因此受損民眾則有機會向北市府請求損害賠償。（編輯：張銘坤）1111018