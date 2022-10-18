颱風尼莎農損 農委會擬現金救助宜花特定作物

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）颱風尼莎農損統計迄今雖然以宜蘭為主，但農糧署副署長姚志旺今天表示，已會同花蓮縣府會勘光復鄉大豆30公頃受損，擬由農委會公告現金救助並擴及全縣，以及宜蘭青蔥。

行政院農業委員會統計颱風尼莎降雨農損累計新台幣401萬元，主要是宜蘭損失379萬元、占94%，其次是桃園市損失22萬元、占6%。不過今天花蓮縣政府農業處已向農委會爭取公告農業天然災害現金救助。

姚志旺接受中央社記者電話訪問時指出，農糧署、農委會花蓮區農業改良場已會同花蓮縣政府進行會勘，確實因為泡水出現腐爛情況，且已達20%以上損害程度，擬直接報請農委會公告現金救助。

他並說，由於花蓮縣還有其他作物也有受損情況出現，如果確認達到20%以上損害程度，也會擴及全縣的特定作物公告現金救助，另外就是宜蘭縣的青蔥也不排除會公告現金救助。

關於宜蘭的青蒜（苗）也受損，他說，主產地雲林縣產量占全國8、9成，此作物的產銷不受影響；整體來說，這次風災農損在東北部、東部，不至於影響全國蔬菜供應，民眾可以安心。（編輯：管中維）1111018