更多編輯台推薦新聞：
卡達房東要求房客搬離 看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元
國際

卡達房東要求房客搬離 看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元

黃義交學養俱佳談笑風生 獲封宋楚瑜傳真機
政治

黃義交學養俱佳談笑風生 獲封宋楚瑜傳真機

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
民眾接種高端赴日本須PCR 指揮中心研議加打其他疫苗
首頁 / 生活
颱風尼莎
新聞專題
颱風尼莎4/80
首頁 / 生活

颱風尼莎農損 農委會擬現金救助宜花特定作物

2022/10/18 17:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北18日電）颱風尼莎農損統計迄今雖然以宜蘭為主，但農糧署副署長姚志旺今天表示，已會同花蓮縣府會勘光復鄉大豆30公頃受損，擬由農委會公告現金救助並擴及全縣，以及宜蘭青蔥。

行政院農業委員會統計颱風尼莎降雨農損累計新台幣401萬元，主要是宜蘭損失379萬元、占94%，其次是桃園市損失22萬元、占6%。不過今天花蓮縣政府農業處已向農委會爭取公告農業天然災害現金救助。

姚志旺接受中央社記者電話訪問時指出，農糧署、農委會花蓮區農業改良場已會同花蓮縣政府進行會勘，確實因為泡水出現腐爛情況，且已達20%以上損害程度，擬直接報請農委會公告現金救助。

他並說，由於花蓮縣還有其他作物也有受損情況出現，如果確認達到20%以上損害程度，也會擴及全縣的特定作物公告現金救助，另外就是宜蘭縣的青蔥也不排除會公告現金救助。

關於宜蘭的青蒜（苗）也受損，他說，主產地雲林縣產量占全國8、9成，此作物的產銷不受影響；整體來說，這次風災農損在東北部、東部，不至於影響全國蔬菜供應，民眾可以安心。（編輯：管中維）1111018

姚志旺
入秋仍熱B等級香蕉產量增 推動收購500公噸促產地價回升 文旦中秋節前拚銷售 節後麻豆、瑞穗拚大果加工
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
颱風尼莎降雨農損累計401萬元 受損仍以宜蘭為主