音樂節廠商受困堤防外 承辦方：水門關了才獲通知

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）颱風尼莎豪雨引發北市關水門SOP爭議，還有音樂節廠商一度被困在堤防外。台北市長柯文哲今天說，當天下午3時55分就通知過關門，但音樂節承辦方指出，下午5時20分才收到。

無黨籍台北市議員黃郁芬日前在臉書發文指出，許多市民16日飽受淹水之苦，她也接獲民眾反映，指當天原訂於大佳河濱公園外舉行的世界音樂節因雨取消，卻有近10名設備廠商因水利處未通知關水門，被困在堤防外。

台北市長柯文哲今天出席活動受訪時，被追問北市府LINE群組16日關水門通知時間過晚一事。柯文哲回應，當天下午3時55分就通知過一次，4時41分是補發，並坦言「強降雨真的比較麻煩」，反應時間比較短，颱風跟強降雨SOP（標準作業程序）要分開。

世界音樂節承辦單位風潮音樂稍早也針對當日活動停止舉辦及後續撤場狀況，發布聲明說明。風潮音樂指出，在16日上午11時確定活動取消後，他們即刻召集各廠商及工作人員召開緊急會議，所有人員動員撤收，並於中午12時發布停辦公告，下午4時左右包括攤商及9成工作人員均順利撤離完成。

風潮音樂表示，但現場燈光音響、樂器、發電機、大型冷氣、帳篷等設備，多數無法及時撤離，顧及豪大雨形成的水患可能讓設備產生漏電、或因風吹落造成危險，設備廠商努力撤收。

風潮音樂指出，部分人員於下午5時10分打算離開時，發現水門已經關閉，下午5時20分收到水門關閉通知，之後在消防隊等多方協助下，所有人員陸續脫困撤出。（編輯：張雅淨）1111018