土石滑落沖毀23輛怪手和卡車 老闆淚求搶救

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連續降雨，基隆市東新街143號17日發生土石沖進屋內，3人倉皇逃生，幸無大礙，不過，現場停放包含怪手和卡車共23輛全被沖毀，損失慘重，老闆李姓男子（圖）18日上午受訪時忍不住落淚，懇請相關單位協助搶救。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月18日

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市東新街143號昨天發生土石沖進屋內，3人倉皇逃生，幸無大礙，不過，現場停放包含怪手和卡車共23輛全被沖毀，損失慘重，老闆李姓男子忍不住落淚，懇請相關單位協助。

工程公司老闆李姓男子今天接受媒體訪問表示，基隆市這幾天連續降雨，員工昨天下班後，約下午5時許，山坡突然坍塌接著整片土石滑落，現場約1000坪也被土石覆蓋，屋內當時3人，他趕緊上前協助脫困。

李姓男子站在遭土石淹沒的屋頂，望著遭土石沖毀車輛和機具，難掩心中難過忍不住落淚，他說，現場停放4輛怪手、15輛3.5噸貨車、4輛10噸卡車全都被土石淹沒，還有材料等機具受損，粗估損失超過新台幣1000萬元，拜託相關單位盡快幫忙搶救生財機具。

附近住戶表示，昨天雨下很大，不久後驚見對面整片土石滑落沖進屋內，受災戶倉皇逃出，她發現土石已淹到受災戶的大腿。

民進黨基隆市長參選人蔡適應上午會同軍方等單位前往現場瞭解情形並慰問受災戶，他表示，已請七堵區公所、軍方和市政府進駐清除災區內的土石，讓受災戶能盡快恢復正常生活，並要求市府儘速聯繫水保技師到場，評估山坡是否安全。（編輯：李錫璋）1111018