南橫公路埡口段 為期3週每週3天封閉施工

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）因日前颱風尼莎持續降雨影響，南橫公路埡口段時有落石，公路總局從10月18日至11月3日的星期二至星期四施工封閉。

公路總局第三區養護工程處今天發布新聞稿表示，因16日尼莎颱風連續降雨影響，台20臨105線（南橫公橫公路）41K+700（埡口路段）坍方阻斷道路，雖經關山工務段積極清理搶修完成，但現場檢視上邊坡尚有許多浮石，並持續有落石，因此將於10月18日（星期二）至11月3日（星期四）為期3週（10月18至20日、10月25至27日、11月1至3日）施工管制，進行易落石路段上邊坡噴漿加固施工。

每週的星期五至星期一每日上午7時至下午5時開放通行 （10月21至24日、10月28至31日、11月4至7日，視落石狀況，必要時將採取戒護方式通行），自11月8日（星期二）恢復南橫公路通行管制作為（每星期二、星期四管制不開放，其餘開放時間為每日上午7時至下午5時）。

關山工務段長陳克劼表示，這次實施管制因邊坡施工易受高山氣候及地質環境較多變影響，施工進度將有提前或延後完成機率，提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

另外，請用路人行經南橫公路隨時注意偶發性之可能落石發生，建議用路人近日非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，造成不便尚請見諒。

陳克劼提醒用路人，行經南橫公路務必注意道路兩側設立之公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播；最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系統及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。（編輯：黃世雅）1111018