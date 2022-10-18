汐止吉林街水門開啟 近百警疏導交通恢復正常

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新北市政府警察局汐止分局表示，台北市政府17日下午4時開啟吉林街水門後，交通大致順暢，18日上午仍下雨，警方預期車流量龐大，提前規劃、加倍動員近百名警力，在汐止區各重要交通地段疏導上班車流。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 111年10月18日

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（中央社記者高華謙新北18日電）受颱風影響，汐止吉林街水門昨天上午仍關閉，汐止人少一條可前往台北市上班的重要幹道，交通大打結。隨吉林街水門昨天下午4時開啟，警方今早更出動近百名警力疏通，交通恢復正常。

新北市政府交通管制工程科科長林昭賢告訴中央社記者，汐止區昨天因吉林街水門沒開，加上高速公路回堵，造成新台五路與康寧街等地昨天早上6時許就大塞車，最長達2.5公里。

有網友在社群網站臉書（Facebook）社團「汐止集團」發文表示，「樟樹一二路到工建路已全面癱瘓，慎入」，有網友留言「南港到汐止，花了一個小時」「康寧街到東湖大塞」「我們騎車送孩子上學，汽車真的動彈不得」「塞好塞滿，還看的到馬路算不錯了」等。

新北市政府警察局汐止分局表示，台北市政府昨天下午4時開啟吉林街水門後，交通大致順暢，由於今早仍下雨，警方預期平常搭大眾交通工具通勤的民眾可能改為開車，車流量龐大，因此提前規劃、加倍動員近百名警力，在汐止區各重要交通地段疏導上班車流。

汐止警分局表示，值班人員也透過監視器即時影像監控車流，一發現狀況立即通報勤務指揮中心，機動調派人力前往疏處；另配置交通事故處理小組在交通要道待命，以利快速抵達事故現場處理並移置車輛，減少事故影響通行時間。（編輯：張銘坤）1111018