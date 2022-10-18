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大豪雨致災 北橫7處坍方、中橫1處路基流失

2022/10/18 09:40（10/18 11:45 更新）
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公路總局第一區養護工程處17日表示，台7線北橫公路49.8公里處大曼段，9月接連兩個颱風襲台坍方造成邊坡不穩定，考量颱風尼莎外圍環流影響，15日已先實施道路封閉管制。（公路總局第一區養護工程處提供）
公路總局第一區養護工程處17日表示，台7線北橫公路49.8公里處大曼段，9月接連兩個颱風襲台坍方造成邊坡不穩定，考量颱風尼莎外圍環流影響，15日已先實施道路封閉管制。（公路總局第一區養護工程處提供）
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（中央社記者汪淑芬台北18日電）連日大豪雨，多個省道路段出現災情。交通部公路總局統計，今天上午8時，台7線北橫有7處坍方，台8線中橫有1處路基流失，公路總局正全力搶修。

公路總局統計，到上午8時共有8處省道路段有災情而封閉，受阻道路如下：

一、桃園市復興區台7線49.8K（大曼路段）坍方阻斷，封閉47K至50K至18日下午5時。

二、桃園市復興區台7線51K（大曼路段）坍方阻斷，預計18日下午5時搶通。

三、桃園市復興區台7線54K（大曼路段）坍方阻斷，預計18日下午5時搶通。

四、宜蘭縣大同鄉台7線68.4K（明池路段）坍方阻斷，預計18日下午5時搶通。

五、宜蘭縣大同鄉台7線69.5K（明池路段）坍方阻斷，預計18日下午5時搶通。

六、宜蘭縣大同鄉台7線84.1K（英士路段）大規模坍方，預計18日下午5時搶通。

七、宜蘭縣大同鄉台7線86.4K至86.6K（英士路段）大規模坍方，預計22日搶通便道通行。

八、花蓮縣秀林鄉台8線114.6K至120.6K（關原至神木路段）便道路基流失，預計11月7日搶通。（編輯：張銘坤）1111018

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