擎天崗64小時累積雨量達1700毫米 居各縣市之冠

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）颱風尼莎外圍環流和東北季風雙重影響，台北市政府指出，擎天崗64小時累積雨量達到1700毫米，不僅居各縣市之冠，還極可能打破歷史紀錄，強烈呼籲民眾近期盡量不要到山區活動。

台北市連日降下豪雨，市府下午指出，根據中央氣象局資料，士林區擎天崗從15日到今天下午4時止，64小時累積雨量已達到1700毫米，居各縣市累積雨量之冠，且持續增加中。

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市府表示，過去資料顯示，民國76年的颱風琳恩跟現在的颱風尼莎路徑相似，從10月22日下午2時到27日上午8時的114小時內，在陽明山竹子湖創下累積雨量1897毫米的歷史紀錄，而此次擎天崗僅64小時即達到累積雨量1700毫米，而氣象局仍持續發布超大豪雨特報，預料極可能打破颱風琳恩的歷史紀錄。

市府提醒，由於陽明山區土壤含水量已相當飽和，極易發生土石流、落石坍方等災情，強烈呼籲民眾近期盡量不要到山區活動，居住在山區、尤其是低窪和土石流警戒區域的民眾，要特別留意周邊環境變化。（編輯：方沛清）1111017