因關水門被罵翻 柯文哲：被通知的人不太信邪

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）颱風尼莎豪雨引發北市關水門SOP爭議，還有議員爆民眾沒收到簡訊因此受困。台北市長柯文哲今天表示，都有通知、有時候被通知的人不太信邪，若真的沒收到再看看是怎麼回事。

颱風尼莎帶來豪雨，台北市水利處16日上午8時起宣布全市疏散門只出不進，11時起開始關閉淡水河沿線疏散門，下午4時起關閉基隆河、新店溪、景美溪沿線疏散門。但同日位於基隆河畔的百齡橋下一處停車場有多車慘淪為泡水車，有車主抱怨通知時間根本來不及移車。

無黨籍台北市議員黃郁芬也在臉書發文指出，許多市民16日飽受淹水之苦，百齡橋下更有多車來不及移走而泡水，自己也接獲民眾反映，指原訂於大佳河濱公園外舉行的世界音樂節因雨取消，但卻有近10名設備廠商因水利處未通知關水門，而被困在堤防外。

柯文哲今天出席「熊好券2.0意願登記起跑記者會」，接受媒體聯訪時被問及關水門SOP相關議題時表示，光是停車管理工程處從當天上午9時起就陸續發了4次、共2萬多封簡訊通知移車，如果有民眾反映沒收到，市府就來查原因。

柯文哲並表示，颱風比較好應付，因為兩三天前就會有心理準備，但強降雨反應時間只有2小時，發警告訊息民眾可能也覺得還好、不當一回事，「我們都有通知，但有時候被通知的人不太信邪」。

柯文哲說，整個事件會有完整檢討，如果有民眾車停在河堤又沒收到簡訊，跟市府反映、看看是怎麼回事，不過水門是一定得關，否則水會淹進市區，且要建立文化，就是民眾要認真看待政府的警告。

媒體追問北市府Line群組通知下午4時關水門，但被發現訊息發出時間是下午4時41分。柯文哲說，3時55分就通知過一次，4時41分的這次是補發，並坦言「強降雨真的比較麻煩」，反應時間比較短，颱風跟強降雨SOP要分開。

柯文哲並說，已要求資訊局、停管處與水利處，可能要求車停在堤外的民眾要登錄車牌號跟電話，以便訊息傳達更精確。（編輯：張銘坤）1111018