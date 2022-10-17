承諾優化堤外車輛管制 柯文哲：國民對自己行為負責

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）颱風尼莎帶來豪雨，致台北市百齡橋下停車場多輛車淪為泡水車。台北市長柯文哲今天說，已決議優化通知系統並加強對停放堤外車輛的管制，政府盡到責任，國民則對自己行為負責。

台北市連日豪雨，水利處昨天密切監測河川水位高度，上午8時起宣布全市疏散門只出不進，11時起開始關閉淡水河沿線疏散門，下午4時起關閉基隆河、新店溪、景美溪沿線疏散門。

不過，位於基隆河畔的百齡橋下一處停車場昨天有許多車輛慘淪為泡水車，有車主抱怨下午4時起關水門，「臺北市政府」官方line帳號卻在下午4時41分才通知，根本來不及移車；但也有網友說，早上有聽到里長廣播提醒移車，車主為何不移。

柯文哲今天上午到基隆河十號疏散門視察堤外停車與水門開啟狀況並接受媒體聯訪表示，他在今天上午晨會已做出3項決議，包含與中央更緊密合作建立更即時的預警系統，以及編預算、花2年的時間把災害應變中心跟大數據中心的資料徹底整合。

柯文哲指出，還要優化既有堤外停車通知系統，本來有提供QR Code讓停在堤外的車主掃碼登錄車輛，但長久下來可能被大家遺忘，所以已要求資訊局、水利處及交通局負責。

柯文哲說明，河川水位上漲時，水利處會先通知只出不進，接著關水門、拖吊仍在堤外車輛、周邊紅黃線開放停車，水位恢復正常後開水門，最後紅黃線恢復禁止停車。

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柯文哲表示，之後會更嚴格要求車主掃QR Code，並架設網站讓車主登錄資料，若要關水門就會直接以簡訊及line通知，確保大家以後沒話講，因為國民要對自己的行為負責，政府盡到通知責任後，要不要移車自己負責，不能說車子停堤外，已經被政府通知仍不移走，事後卻叫政府賠償。

台北市水利處說明，關閉疏散門過程均符合「台北市轄疏散門啟閉作業規定」，但官方line帳號太晚通知部分確實有精進空間，後續將依照市長柯文哲指示，跨局處討論如何優化。（編輯：李亨山）1111017