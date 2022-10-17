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颱風尼莎未帶來明顯降雨 台南枯水季將屆南水局籲節水

2022/10/17 18:27（10/17 19:46 更新）
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颱風尼莎外圍環流沒有為台南主要水庫集水區帶來明顯降雨，南區水資源局指出，今年6到10月降雨量僅為歷年平均值5成，曾文－烏山頭水庫系統總蓄水率不到48%，呼籲民眾節水因應枯水季。圖為曾文水庫。（南水局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月17日
颱風尼莎外圍環流沒有為台南主要水庫集水區帶來明顯降雨，南區水資源局指出，今年6到10月降雨量僅為歷年平均值5成，曾文－烏山頭水庫系統總蓄水率不到48%，呼籲民眾節水因應枯水季。圖為曾文水庫。（南水局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月17日
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（中央社記者楊思瑞台南17日電）颱風尼莎外圍環流沒有為台南主要水庫集水區帶來明顯降雨，曾文－烏山頭水庫系統總蓄水率不到48%，南水局預期台南各標的用水年底前供應穩定，呼籲民眾節水因應枯水季。

經濟部水利署南區水資源局觀測資料指出，今天台南主要水庫蓄水狀況，曾文－烏山頭水庫系統總蓄水量約2億8119萬立方公尺，蓄水率47.8%，南化水庫蓄水量約8820萬立方公尺，蓄水率98.7%。

南區水資源局副局長王瑋告訴中央社記者，曾文及南化水庫上游集水區今年6到10月降雨量僅為歷年平均值5成，為增加台南地區供水穩定並降低衝擊，南水局提前在8月啟動農業加強灌溉管理、區域調度、水庫出水管控等多項防旱整備，目前已發揮初步成效。

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王瑋指出，預期嘉南灌區第2期作於11月上旬完成供灌，民生及產業用水年底前可供水穩定；南化水庫自7月起透過甲仙堰引取共6357萬立方公尺水量，另為有效運用高屏溪餘裕流量，提前自9月1日由高雄地區清水北送，支援台南地區約300萬立方公尺水量，以延長南化水庫高水位期程。

王瑋表示，以「多留一滴水就多一分把握」信念，極力蓄留水源於水庫，增加南部地區備援與整體應變能力，面對即將來臨的枯水季，南水局將持續以謹慎態度應對，同時呼籲民眾珍惜有限水資源，將節水內化為生活習慣。（編輯：陳仁華）1111017

王瑋
高屏溪攔河堰濁度升高 南化水庫滿到溢流補足取水
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