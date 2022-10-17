挨批輔選不顧災情 柯文哲：就出來給大家看一看

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）北市因豪雨出現多起災情，不過市長柯文哲未在第一時間北返坐鎮，綠營批評柯文哲忘卻市長身分，應被人民唾棄。柯文哲表示，作秀是很重要的工作，今天就出來給大家看一看。

颱風尼莎帶來豪雨，根據中央災害應變中心昨天統計，全國268件災情中高達208件發生在台北市，多為積淹水和路樹倒塌，還有陽金公路中興路口土石流、內湖區康樂隧道口邊坡崩落，及百齡橋下多輛車泡水等。

陳時中競選總部今天上午舉行「尋找台北市長柯文哲」記者會，民進黨議員參選人江志銘、何孟樺、陳聖文、陳賢蔚、李建昌、許淑華、劉耀仁、簡舒培輪番出示各自選區內的災情狀況，譴責柯文哲無心市政。

陳時中競選團隊發言人、立委林楚茵質疑，氣象局早在15日就對台北市發出超大豪雨警報，提醒可能發生致災性降雨，柯文哲卻忘記自己還是市長，不管市民身家性命，只在乎選舉輸贏，選擇把時間花在輔選，還狡辯防災有SOP、回來只是作秀，看到輿論風向不對才轉舵北返視察。

陳時中競選團隊總幹事、立委吳思瑤指出，颱風尼莎海上警報15日下午發布後，市府就應該啟動應變防災，但柯文哲直到昨天傍晚康樂隧道口邊坡土石崩塌後，輿論批評出現，才終於宣布原計畫到晚間9時的輔選行程取消，回到工作崗位。她批評，柯文哲不顧防災只搞政治，應該被人民唾棄。

柯文哲今天上午到基隆河十號疏散門視察堤外停車與水門開啟狀況並接受媒體聯訪回應，「現在網路無所不在，柯文哲也無所不在」，選舉到了，這種口水戰比較多，聽一聽就好。

媒體詢問，台北市災情相當多，SOP是否有需要修正的地方。柯文哲說，他最討厭跑平常不努力，出事了才跑去應變中心裝模作樣的人，不過他現在知道了，長官除了「建立制度、緊急、例外」3件事外，還有第4樣很重要的工作就是「作秀」。

媒體又問，是否指昨天臨時取消輔選行程北返勘災、今天到疏散門視察也是在作秀。柯文哲表示，他本來說在市府受訪就好，不過幕僚建議後，還是決定今天出來給大家看一看。

媒體不斷追問下，柯文哲表示，今天只是找個地方跟大家說明，他認為在室內比較好，這是「作秀的說明」。（編輯：屈享平）1111017