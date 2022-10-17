北市山區防超大豪雨 擎天崗累積雨量達420毫米

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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象局今天更新豪雨特報，台北市山區防超大豪雨。台北市擎天崗累積雨量達420毫米最多，陽明山竹子湖達235毫米居次。

中央氣象局更新豪雨特報，東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨；今天台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨發生，基隆北海岸、新北市（汐止）及新北市山區、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭、花蓮、台東地區、恆春半島及屏東山區有局部大雨發生。

根據氣象局網站，今天截至中午12時，台北市擎天崗累積雨量達420毫米最多，陽明山竹子湖達235毫米居次，宜蘭縣南澳鄉204毫米排名第3。

氣象局提醒，連日降雨山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，並避免前往山區活動，低窪地區慎防淹水。

超大豪雨地區為台北市；豪雨為基隆市、新北市、宜蘭縣；大雨為屏東縣、花蓮縣、台東縣。（編輯：張雅淨）1111017

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）