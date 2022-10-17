土石流紅色警戒75條 北橫山區注意大規模崩塌
2022/10/17 12:22（10/17 12:40 更新）
圖為北橫公路台7線86.5公里（大同鄉英士）路段16日上邊坡大量土石坍滑，使得道路雙向中斷，公路總局派員搶修。（交通部公路總局第4區養護工程處提供）
（中央社記者楊淑閔台北17日電）農委會今天上午發布尼莎颱風土石流及大規模崩塌警戒區預報，土石流紅色警戒75條，分布在台北市等5縣市，大規模崩塌紅色警戒1處，位在桃園市復興區華陵里的北橫山區。
行政院農業委員會今天發布尼莎颱風土石流及大規模崩塌警戒區預報指出，累計有75條土石流紅色警戒，分布在台北市、宜蘭縣、桃園市、基隆市、新北市等5縣（市）10 鄉（鎮市區）37村 （里）。
農委會也發布1處大規模崩塌紅色警戒，分布在桃園市復興區華陵里等1縣（市）1鄉（鎮市區）1村（里），即北部橫貫公路山區。針對以上紅色警戒發布，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。
另外，農委會也發布91條土石流黃色警戒，分布在台北市等7縣（市）16 鄉（鎮市區）41村（里）。以及1處大規模崩塌黃色警戒，分布於新竹縣尖石鄉秀巒村等，1縣（市）1鄉（鎮市區）1村（里）。提醒地方政府應進行疏散避難勸告。（編輯：陳清芳）1111017
新北市汐止區16日災情頻傳，包括路口出現大面積泥水、車輛拋錨受困涵洞等，伯爵山莊社區更出現土石流與土石崩落情形（圖），畫面險象環生，部分住戶緊急撤離。（新北市政府提供）中央社記者高華謙傳真 111年10月16日
颱風尼莎挾豪雨襲台，宜蘭縣大同鄉16日發生土石流，造成北橫台7線多處道路坍方，車輛及210人受困。交通部長王國材晚間指示公路總局全力搶救。（公路總局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年10月16日
省道台8線中橫公路大禹嶺以東山區路段連日降雨，16日清晨117.4K關原災害搶修路段坍方、土石流，為兼顧用路人及搶修人員安全，暫時禁止通行。（第四區養護工程處太魯閣工務段提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月16日
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