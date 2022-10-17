新北堤外道路封閉 汐止新莊大塞車通勤族嘆全勤沒了

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尼莎颱風外圍環流帶來暴雨，導致新店溪及大漢溪堤外道路封閉，新北汐止17日一早就交通大打結，通勤族塞車苦不堪言。（圖取自汐止集團臉書社團facebook.com）

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（中央社記者王鴻國、高華謙新北17日電）尼莎颱風外圍環流帶來暴雨，導致新店溪及大漢溪堤外道路封閉，讓新北汐止及新莊等地今天一早就交通大打結，通勤族塞車苦不堪言，網路留言也大嘆全勤獎金沒了。

有網友在社群網站臉書（Facebook）社團「汐止集團」發文表示，「樟樹一二路到工建路已全面癱瘓，慎入」，有網友留言「南港到汐止，花了一個小時」「康寧街到東湖大塞」「我們騎車送孩子上學，汽車真的動彈不得」「塞好塞滿，還看的到馬路算不錯了」等。

新北市政府警察局汐止分局說，因吉林街水門關閉，汐止人少了一條可以前往台北市上班的重要幹道，因此分散到康寧街與大同路等路段後造成大塞車。

此外，下雨天許多平日搭大眾交通工具通勤的民眾改為開車，車流量更大，警方已及早規劃47名警力及30名義交，投入多處易壅塞路口加強交通疏導。

新莊等溪北地區也出現嚴重塞車情形，有不少網友在臉書「愛新莊我是新莊人」抱怨，「重新橋往三重、台北方向整個打結了，連上橋都困難啊」「新莊的交通真的經不起考驗，少了條堤外便道就崩潰了」「今天應該不少人失去全勤獎金」「50年沒改變！改變從哪裡？」。

家住樹林的王姓民眾向中央社記者表示，平時往台北通勤，因中正路及新北大道等道路車多，因此就會從環漢路轉堤外道路走，但堤外道路封閉，上班時就難逃塞車的命運。

水利局表示，新店溪、大漢溪的水位雖下降了，可是沿岸及道路仍淤積泥砂，容易造成車行危險，因此一早就展開清淤工作。

河川高灘地經確認安全無虞，中午12時30分解除全部管制措施，河濱各橫移門及越堤道、二重疏洪道、重新堤外便道、新鶯堤外便道、新店溪左右岸以及板橋大漢橋至城林橋堤外機車道，皆已開放通行，請駕駛人小心行駛。（編輯：張銘坤）1111017

颱風尼莎外圍環流帶來大雨，新店溪及大漢溪淤積嚴重，新北市政府水利局17日展開堤外道路清淤作業。（新北市水利局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年10月17日