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10/26本土4萬261例 增52死、204中重症【直播】

2022/10/26 14:07（10/26 14:36 更新）
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圖為25日午後高雄鳳山一處公園內不少長者齊聚下棋，多數人維持全程配戴口罩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北26日電）COVID-19單日本土確診今天再回升至4萬多例，但與上週同期相比降幅約9.7%，疫情能鬆一口氣，但病例數仍不少；今天新增1名1歲男童未打疫苗，染疫1個月後突現重症。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午疫情記者會說明，今天新增4萬261例本土個案，確診個案新增中重症204例（中症151例、重症53例），其中52人死亡；另外，境外移入增56例。

今天新增52例本土病例死亡個案，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增較年輕死亡病例為2名30多歲女性，皆有慢性病史，且都已接種2劑疫苗。

其中1人本身有肝硬化、糖尿病等慢性病史，10月18日因出現食慾、精神差等症狀，快篩陽性確診並進行居家照護，10月19日因症狀未改善就醫，安排住院，給予瑞德西韋等藥物治療，但因肺炎持續惡化，於10月22日過世，死因為COVID-19引發肺炎合併急性腎衰竭及代謝性酸中毒。

羅一鈞說，另1人則有貧血相關血液疾病，7月9日出現發燒、呼吸喘等症狀，就醫確診，安排住院並給予瑞德西韋等藥物治療，住院時血液檢驗培養出多重細菌感染，引起敗血症，不幸於7月19日過世，死因為COVID-19及本身貧血相關血液疾病。

今天新增3例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）為1至5歲男童，都沒有慢性病史，確診日介於9月12日至9月15日，陸續出現發燒、腹痛、腹瀉、皮疹等症狀，經醫師懷疑MIS-C，安排住院，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，症狀好轉，均於10月21日至25日出院。

其中1歲男童是唯一未曾接種疫苗者，羅一鈞說明，這名個案曾在9月14日確診，10月14日起出現高燒等症狀，10月20日住院，檢查顯示腹水、心包膜積水等情形，懷疑MIS-C，給予免疫球蛋白等藥物治療後症狀好轉，已於10月25日出院。

國內12歲以下兒童重症累計257例，33例腦炎、26例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、167例MIS-C（孩童多發性系統發炎症候群）、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有37人死亡，13例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至10月25日，本土輕症、無症狀個案累計743萬2500例、占99.57%，中症累計1萬8645例、占0.25%，重症累計1萬3704例、占0.18%，其中死亡累計1萬1624人。（編輯：陳政偉）1111026

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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