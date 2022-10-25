讓年輕人有機會發聲 賴清德籲18歲公民權修憲投同意

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（中央社記者溫貴香台北25日電）18歲公民權修憲複決11月26日將與九合一選舉同日舉行。副總統賴清德今天說，現在年輕人承擔的責任比想像的更多，創新與想像力也遠超過上一代。11月26日請讓他們有機會發聲，18歲公民權修憲一起投同意。

賴副總統晚間在臉書發文表示，18歲公民權修憲複決剩下一個月就要投票。很多人還是有疑慮，18歲，真的有辨別能力，能夠參與選舉投票嗎？

他說，回憶他這代人的18歲，很多人已經開始撐起家計。有人離鄉前往都市打拚，有人技術純熟準備作頭家，也有人參與運動推動民主，「我們這代人的18歲，推動台灣經濟起飛，也投入台灣民主化潮流」。每個時代，有每個時代的故事，每個時代的年輕人，也都不一樣。

副總統說，現在的年輕人有能力利用網路得到最新、多元的資訊，也有能力透過新科技，經營影響全球的事業。年輕人的創新與想像能力，遠超過他們這代。

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「他們（年輕人）關心這片土地的熱情，一點也不比我們少，他們能承擔的責任，比我們想像的更多」副總統說，一起聽年輕人的聲音，給年輕人更多力量！10月26日上午11時26分線上見。

副總統明天上午11時26分將在臉書推出18歲公民權影片，賴副總統強調「他們在乎的，比我們想像的更多」，請讓他們有機會發聲，11月26日18歲公民權修憲一起投同意。（編輯：趙蔚蘭）1111025