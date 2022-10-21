18歲公民權修憲複決 正方辦公室連署達標

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18歲公民權修憲複決11月26日投票，台灣青年民主協會號召成立「正方辦公室」，協會21日指出已收到1868份連署書，成功跨越966份門檻。（青民協提供）中央社記者陳至中傳真 111年10月21日

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（中央社記者陳至中台北21日電）18歲公民權修憲複決11月26日將與九合一選舉同日舉行，台灣青年民主協會號召成立「正方辦公室」，收到1868份連署，超過966份門檻。

中選會於10月12日正式公告「憲法修正案公民複決第1案」，青民協和台灣少年權益與福利促進聯盟等團體13日宣布展開18歲公民權修憲複決「正方辦公室」連署，邀請全台支持18歲公民權的人一起參與。「正方辦公室」除了有法規地位，後續也可派出代表參與官辦辯論，爭取為青年發聲的機會。

青民協今天發布新聞稿指出，已收到1868份連署書，成功跨越966份門檻。青民協理事長張育萌晚間接受中央社電訪表示，已於18日整理後將連署人名冊及正方辦公室申請文件送到中選會，20日收到回覆，可正式成立「正方辦公室」。

張育萌表示，收到每一份連署書時，都充滿感動，因為每一個名字，都是這一場「十八歲公民權」運動中的重要力量。也要感謝即便未滿18歲而無法連署，仍然積極行動的青年朋友。

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台少盟理事長林月琴表示，縱然時間無比急迫，但在眾多公民團體與年輕朋友的努力下，連署書成功跨越966份的門檻，甚至直逼2000大關，也代表著年輕朋友們對「18歲公民權」的殷殷期盼。

青民協表示，已向中選會遞送公投意見發表會或說明會報名表，希望青年世代的聲音也能進入到公投說明會，讓屬於跨世代的這場修憲複決，能真正匯聚跨世代的意見。（編輯：管中維）1111021