鍾東錦訪柯文哲 朱立倫：謝福弘禁得起考驗

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國民黨主席朱立倫（前左）20日受訪時表示，相信苗栗鄉親最後一定會力挺實實在在、清清白白的縣長參選人謝福弘，謝福弘禁得起考驗，拜託大家在最後階段團結支持。中央社記者王鴻國攝 111年10月20日

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（中央社記者王鴻國新北20日電）苗栗縣議會議長鍾東錦今天以市政交流名義與台北市長柯文哲見面，國民黨主席朱立倫對此表示，鄉親會力挺國民黨提名的苗栗縣長參選人謝福弘，禁得起考驗。

朱立倫接受媒體聯訪時被問到因參選苗栗縣長遭國民黨開除黨籍的鍾東錦，今天以市政交流名義與柯文哲見面，被外界形容是「黑白配」。朱立倫對此表示，相信苗栗鄉親，最後一定會力挺實實在在、清清白白的謝福弘，謝福弘禁得起考驗，拜託大家在最後階段團結支持。

朱立倫被問到國民黨籍苗栗縣長徐耀昌涉違紀助選鍾東錦的黨紀處分案，朱立倫說，還在處理中。被媒體問到今天助選未與國民黨新北市長參選人侯友宜同台的問題，他表示，近幾天會有大型造勢活動，屆時都會看到他和侯友宜同台。

侯友宜在一個小時後也到場助選，他被問到鍾東錦和柯文哲見面的意見時表示，他是新北市長，好好做事最重要。

國民黨新北市議員參選人黃聖超競選總部成立大會，由於是資深議員黃林玲玲交棒給兒子黃聖超，包括前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋及現任市長侯友宜都先後到場站台力挺。

周錫瑋表示，希望大家都能讓黃聖超及侯友宜高票當選，國民黨會一棒接一棒的好好為地方服務，讓新北市民能過得更好。

朱立倫表示，各縣市參選人的提名都是以侯友宜為標竿，都是實實在在好好做事的人選，但仍遭對手抹黑，希望大家給侯友宜一個溫暖，高票當選，並呼籲讓黃聖超當選，國民黨就一定能全壘打。

侯友宜表示，感激黃林玲玲30多年來對新莊的貢獻，他特別破例請假1小時來助選，希望黃聖超能延續一棒接一棒精神，好好對新莊做出貢獻。（編輯：方沛清）1111020