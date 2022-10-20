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與鍾東錦同台瞄準2024？柯文哲：想太多

2022/10/20 15:53（10/20 16:03 更新）
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無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦（左）20日拜會台北市議會及市政府，與台北市長柯文哲（右）同台，兩人在台北大數據中心脫下口罩合影。中央社記者張新偉攝　111年10月20日
無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦（左）20日拜會台北市議會及市政府，與台北市長柯文哲（右）同台，兩人在台北大數據中心脫下口罩合影。中央社記者張新偉攝　111年10月20日
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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北20日電）無黨籍苗栗縣長參選人、縣議長鍾東錦今拜會北市議會並參觀北市大數據中心，與市長柯文哲同台亮相。柯文哲對於是否旨在2024總統大選時表示「想太多」。

鍾東錦與多名苗縣議員接近中午抵達台北市議會，並與北市議長陳錦祥等議會官員座談，時間約20分鐘。鍾東錦離開時被堵訪表示，與陳錦祥是好朋友，僅為單純議會間交流，不用過多聯想，而市政參訪由台北市政府派局處長陪同也合情合理。

鍾東錦訪北市府行程原定下午1時30分要參訪大數據中心，不過和柯文哲皆遲到約15分鐘，鍾東錦先行到場後才發現沒有等柯文哲一起入場，又走出門外並重新與柯文哲一起亮相，之後2人分別入座左右兩邊的位子聽導覽，鍾東錦並現場登記熊好券，柯文哲幫腔「抽中的話記得來台北消費」。

2人接受媒體聯訪，被問及外界稱此會面為「黑白配」，及用意為柯文哲瞄準2024總統大選一事。

柯文哲回「想太多」，這次行程為市政交流、把政府E化還有數位基礎建設成績推廣出去；鍾東錦則表示，被講說有黑道背景聽起來很不舒服，是抱著學習態度來參觀大數據中心，希望苗栗也可以跟上腳步、成為智慧城市。

此外，時代力量台北市議員參選人劉仕傑、陳志明，上午先赴台北市議會前召開記者會，拿出「拒絕黑金、捍衛民主價值」字版，呼籲北市議會與市府應宣示與黑金劃清界線。

民進黨籍台北市議員參選人張文潔也在鍾東錦前往台北市政府參訪時，至北市府大門前抗議，喊出柯文哲與鍾東錦會面是「黑白合」，扭曲民生價值，並到北市府舉辦記者會場外遞陳情書，遭警方阻擋。

對於時代力量在立法院開記者會指控砂石場案，鍾東錦表示，砂石是國家重要戰略物資，並稱是搞錯方向。

鍾東錦於聯訪時再回應，已經10年沒有經營砂石，只是有些土地承租給砂石場堆置砂石，就像家裡東西擺不下擺在外面，違規堆置如果有罰款就是新台幣6萬元的事，為選舉把很多事情故意放大，大可不必。

此外，媒體追問副市長彭振聲稱日前颱風尼莎致豪雨成災，「就是康樂隧道倒了1棵樹下來，大家急著去看，這有什麼好看的」相關發言。

柯文哲表示，這是比例原則，如果樹倒到隧道封住那市長當然要去看、做決策；如果只倒了1棵那長官就不用出現，「他講也沒有講錯」「正常一點，平常心，該怎麼做就怎麼做」。（編輯：方沛清）1111020

無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦（前）20日拜會台北市議會及市政府，在台北大數據中心參訪時並下載台北通App並參與熊好券2.0抽籤。中央社記者張新偉攝 111年10月20日
無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦（前）20日拜會台北市議會及市政府，在台北大數據中心參訪時並下載台北通App並參與熊好券2.0抽籤。中央社記者張新偉攝 111年10月20日
無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦（前中）20日拜會台北市議會及市政府，與台北市長柯文哲（前左）同台。圖為兩人一同步入台北大數據中心。中央社記者張新偉攝 111年10月20日
無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦（前中）20日拜會台北市議會及市政府，與台北市長柯文哲（前左）同台。圖為兩人一同步入台北大數據中心。中央社記者張新偉攝 111年10月20日
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