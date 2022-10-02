徐耀昌站台挺鍾東錦 稱謝福弘當選苗栗會完蛋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗縣長徐耀昌（前中）2日晚間公開站台力挺違紀參選遭國民黨開除黨籍的鍾東錦（後左3），並稱鍾東錦是接班人，可以延續他的縣政及建設，呼籲民眾支持，並表示「如果謝福弘當選，苗栗會完蛋」。（鍾東錦競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣2日電）苗栗縣長徐耀昌今天公開站台力挺違紀參選遭國民黨開除黨籍的鍾東錦，並稱鍾東錦是接班人，可以延續他的縣政及建設，呼籲民眾支持，並表示「如果謝福弘當選，苗栗會完蛋」。

國民黨苗栗縣長參選人謝福弘競選總部發言人陳星宇接受媒體電訪表示「遺憾」，他說，畢竟徐耀昌仍是國民黨員，將會進一步研議因應策略。

苗栗縣長參選人鍾東錦今天晚間舉辦造勢晚會，並在頭份市舉辦競選總部成立大會，現場湧進大批支持者。

徐耀昌上台致詞表示，7年多前他接任縣長，苗栗縣負債新台幣600多億元，縣庫不僅沒有錢，還積欠廠商錢，心裡的痛至今難忘，他沒有辜負鄉親的期待，還債80多億元，希望民眾支持同樣疼惜鄉親的鍾東錦。

徐耀昌說，他的縣長任期還剩下不到3個月，必須要支持符合大家期待的鍾東錦接棒，才能延續縣政、建設，並說「如果謝福弘當選，苗栗縣會完蛋」。

鍾東錦致詞說，他是來自南庄礦工家庭的小孩，跟大部分鄉親一樣，生長在平凡家庭，從小到大吃過很多苦，但這些心酸都可以化為讓自己成長的養分，但在宣布參選後，卻遭受來自國民黨內的有心人士抹黑和污衊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鍾東錦表示，長輩獲得安穩的照顧，年輕人就能全力拚事業，因此提出鼓勵青年返鄉、營造友善青年環境、保障青年就業權益、建置青年創業基地以及輔導青創店家推廣計畫等5大策略，希望號召年輕人回到家鄉，為地方觀光與產業注入新的活力。

鍾東錦說，他當選後會努力加強苗栗縣的南北均衡發展，讓產業經濟動能與生活環境品質都能提昇，打造宜居、宜遊、宜業的新苗栗。（編輯：林治平）1111002