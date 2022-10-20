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鍾東錦擬與柯文哲同台 柯建銘：黑白結合將成灰燼

2022/10/20 13:56（10/20 14:41 更新）
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圖為國民黨苗栗黨部大樓日前拆除鍾東錦形象看板。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北20日電）無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦今天將拜會台北市議會及市政府，可能與台北市長柯文哲同台。民進黨團總召柯建銘說，柯文哲為謀求總統大位在想下一步棋，意圖明顯；黑與白結合是灰色，所有行為會化成灰燼。

鍾東錦今天將拜會台北市議會及市府，且可能與柯文哲同台，媒體報導，這恐被認為是「黑白配」。

柯建銘今天在立法院受訪表示，這很清楚是價值選擇，柯文哲為謀求總統大位，在想下一步棋，欲把台北、新竹、苗栗作為地盤，意圖明顯。

柯建銘表示，這樣操作大家都看得懂，當黑白能夠結合時，柯文哲過去強調的價值在哪，柯文哲、民眾黨新竹市長參選人高虹安及民眾黨所有人都要回答這個問題。

柯建銘說，柯文哲的追隨者在民眾黨的價值下騙選票，讓人失望；黑和白加起來是灰色，所有行為會化成灰燼，這是民眾黨及柯文哲要面對的問題。

高虹安受訪時表示，這不是黨務行程，她不知情，透過媒體才得知，與她沒有任何關連。（編輯：謝佳珍）1111020

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