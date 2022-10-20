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撤銷徐耀昌黨籍案 國民黨考紀會因人數不足暫緩

2022/10/20 12:42
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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨苗栗縣黨部做出撤銷縣長徐耀昌黨籍建議案，國民黨中央考紀會原本預定今天下午將開會討論，但據考紀會成員透露，下午的會議因人數不足，已確定不會召開。

苗栗縣議長鍾東錦登記參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍，徐耀昌近日公開為鍾東錦站台輔選，國民黨苗栗縣黨部5日召開考紀委員會，作出「撤銷黨籍」處分建議。

據了解，國民黨原本計劃在下午2時召開中央考紀會，討論來自各地方黨部的相關違紀案，其中也包括苗栗縣黨部建議撤銷徐耀昌黨籍案，但考紀會成員今天向中央社記者表示，截至上午10時左右，確定能出席的人數不足11人，依規定在人數未過半的狀況，無法召開會議，因此最終決定取消這次的會議。

黨內人士判斷，如果此時討論徐耀昌的違紀案，甚至開鍘徐耀昌，恐會給鍾東錦在選戰策略上添加柴火，衝擊國民黨在苗栗的選情；因此，今天會議因人數不足無法召開，也代表著黨中央不急於處理徐耀昌黨籍案，希望等到選後再做處理的意味，非常濃厚。（編輯：翟思嘉）1111020

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