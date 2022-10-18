後援會印傳單涉黑函爭議 謝福弘、鍾東錦陣營互槓

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）國民黨苗栗縣長參選人謝福弘陣營今天說，後援會印製傳單揭發無黨籍參選人鍾東錦隱匿前科，遭對方以「黑函」向警方檢舉，企圖掩蓋真相箝制言論；鍾陣營反批「做賊心虛」。

謝福弘今天由國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻、前縣長傅學鵬陪同召開記者會指出，近期後援會印製傳單揭發鍾東錦隱暱前科欺騙選民，卻一再被鍾東錦陣營以「黑函」向警方檢舉，企圖阻擋傳單發送，上午在苗栗市發送傳單過程，警方又接獲檢舉，將2名發送人員帶回警局。

謝福弘表示，傳單內容是日前由時代力量爆料稱鍾東錦在35年前所涉傷害致死罪的判決書，以及鍾東錦今年5月開記者會自曝早年黑歷史的報導，皆為已揭露公開資料，鍾東錦陣營重複向警方檢舉合法文宣，不僅造成警方工作負擔加重，也是技術性干擾阻擋文宣發送。

謝福弘說，鍾東錦陣營企圖以惡意檢舉方式掩蓋真相，更意圖箝制言論使苗栗噤聲，呼籲鍾東錦向縣民清楚交代自己的前科過往，誠實面對選民，停止反覆檢舉的選舉奧步。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮回應表示，謝福弘總部今天的記者會內容，顯然是做賊心虛。

徐廷琮指出，針對其他陣營散發沒有署名的不實黑函，一律向警方報案，對發放民眾以及幕後主使者，提出刑事意圖使人不當選之告訴，並強調是「一罪一罰」，呼籲鄉親只看到有人散發，可立即拍照、攝影蒐證，共同淨化選風。

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徐廷琮表示，過去總部發出指控謝福弘為了當官挺綠營的相關文宣，都由他親自簽名以示負責；反觀謝福弘陣營就是沒有證據，只會抹黑、造謠，才以「後援會」名義印製、散發傳單，意圖混淆視聽。

徐廷琮說，鍾東錦針對30多年前的歷史，早在5月記者會就已向鄉親報告得非常清楚，如有人執意派發未具名的黑函，將持續提告意圖使人不當選、加重誹謗罪嫌，希望透過司法，還給鄉親一個感乾淨的選舉空間。（編輯：方沛清）1111018