綠營質疑炒地 鍾東錦競辦：禁得起檢驗

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（中央社記者王揚宇、管瑞平台北19日電）民進黨立法院黨團與苗栗縣長參選人徐定禎今天召開記者會，質疑無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦說自己是庶民，卻有159筆土地，根本就是土皇帝，苗栗縣民應拒絕炒地的參選人。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮回應，鍾東錦的土地是經年累月所購置，這次參選縣長，全都如實申報，更都是合法取得，絕對禁得起檢驗。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副書記長林楚茵、立委洪申翰與沈發惠，以及民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今天召開「苗栗拒絕炒地縣長！踢爆鍾東錦的煉金術－土地篇」記者會。

洪申翰指出，鍾東錦在民國86年只有1筆土地，但從97年以後一路暴增，目前有159筆，25年暴增百倍。對於外界質疑，鍾東錦稱娘家比較有錢，但分析後發現，鍾東錦買賣或拍賣的土地有111筆，鍾東錦老婆只有18筆，大部分財產在鍾東錦名下。

林楚茵說，苗栗有18個鄉鎮市，鍾東錦夫婦在9個鄉鎮市有132筆土地，約4萬6000多坪。研究鍾東錦的財產申報資料，有一種相似的感覺，就是有黑道背景，透過政治洗白，變成土地主人，與前立委顏寬恒的72筆（土地62筆、不動產10筆）相比，鍾東錦根本是苗栗土皇帝，正在玩大富翁遊戲。

沈發惠說，根據監察院財產申報資料，鍾東錦從2017年到2022年針對事業投資部分是零，但其實他在2013年到2021年間，分別擔任過連富砂石、佾泰企業及鴻霖公司的董事，分別握有5萬6000多股、1500股、75萬股。是否漏報財產還是隱匿財產，鍾東錦要對外說明。

沈發惠也說，對外宣稱自己是庶民的鍾東錦，不僅有159筆土地，還有新台幣近1800萬元的豪華超跑，真的是庶民嗎。

徐定禎指出，鍾東錦是假庶民、真富豪，年底選舉是小蝦米與大富豪的對決。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮回應表示，鍾東錦的土地是經年累月所購置，其中不乏河川地、畸零地，還有許多在偏遠山區，土地價值不高，這次參選縣長，全都如實申報，更都是合法取得，絕對禁得起檢驗。

鍾東錦競選總部指出，民進黨中央著眼於藍軍在苗栗縣呈現分裂局面，認為可以鷸蚌相爭漁翁得利，動用國家機器、找了多名立委及徐定禎開記者會猛打鍾東錦的財產，明顯是為拉抬徐定禎，但反讓徐定禎刻意營造自己是理財專家的形象，完全破滅。

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徐廷琮表示，外界質疑徐定禎存款現金只有新台幣27萬餘元是否虛報、造假？根據徐定禎的解釋是4月獲民進黨提名後，就把許多資金投入選戰，如此說法更令人匪夷所思，因為27萬存款扣掉參選縣長所需繳交的20萬元保證金，「難道這些日子徐定禎只靠7萬多元過活？」

鍾東錦陣營說，民進黨立委只敢躲在立法院內，利用言論免責權霸凌、污衊別人；新北市長候選人林佳龍存款高達2.3億元，有價證券總額1.29億元，是否也用同樣標準，檢討自己的參選人。（編輯：黃國倫）1111019