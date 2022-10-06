苗栗藍軍內鬨 謝福弘、鍾東錦互喊要對方退選

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苗栗縣長選舉藍軍內鬨分裂，國民黨提名的參選人謝福弘（中）6日由前苗栗縣長傅學鵬（左起）、劉政鴻陪同開記者會，質疑遭開除黨籍的鍾東錦欺瞞前科，要求兌現承諾退選。中央社記者管瑞平攝 111年10月6日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣長選舉藍軍內鬨分裂，國民黨提名的謝福弘今天開記者會質疑遭開除黨籍的鍾東錦欺瞞前科，要求兌現承諾退選；鍾陣營反嗆謝陣營是綠營打手，更像詐騙集團，才該退選。

國民黨苗栗縣長參選人謝福弘今天由前縣長傅學鵬、劉政鴻、立委徐志榮及律師陪同召開記者會。謝福弘指出，鍾東錦曾宣稱年輕時只是打架拿刀劃破對方肚皮，並承諾有人拿出他殺死人證據就請辭議長、退出政壇，如今遭時代力量揭發他還曾在25歲犯下傷害致死案件並遭法院判刑，應兌現承諾，立刻退選。

謝福弘表示，政治人物應有基本誠信，並受高規格、高道德檢驗，前新竹市長林智堅即便有總統蔡英文的支持，因為論文風波不得不退選，連民進黨都有這種高標準的檢視；民眾黨提名參選人也因酒駕被撤銷提名，他呼籲鍾東錦對自己講過的話負責，苗栗可以接受更生人，但不能接受參選人一騙再騙，毫無誠信。

謝福弘說，未來若他當選縣長，定會清查所有局處首長背景有無前科不良紀錄，嚴格設定排黑門檻，以便從事公務有更高效率，提供縣民更好的服務。

劉政鴻說，他身為國民黨22縣市長提名小組6名成員之一，依照黨章，有殺人、重傷害者不得提名，鍾東錦在被開除黨籍後還一再對外宣稱是藍軍，他強調「謝福弘才是正藍軍」。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮回應指出，鍾東錦在參選之初就以誠實態度開記者會，主動說明30多年前的出身與背景，以傷害致死案為例，儘管有多人作證鍾東錦事發時不在場，法官卻只採信一名女子說法，威權時代坐黑牢，讓他付出代價，但人貴在知過能改，選民的眼睛是雪亮的，要看現在及未來。

鍾東錦陣營更透過新聞稿表示，前縣長傅學鵬根本不是國民黨員，長期採「傅綠合」策略贏得政治籌碼，劉政鴻在掏空苗栗縣庫之後，又多次幫國民黨對手徐定禎站台，時至今日，國民黨沒有作出任何處分，劉政鴻反而仗著苗栗縣黨部主委的位置，反過來處分徐耀昌，如此雙標做法，令人唾棄，2名前縣長、老前輩才應該帶著謝福弘退出選戰。

鍾東錦陣營指出，謝福弘更是在農田水利會改制為公務機關時，為了官位拋棄國民黨，主動請辭苗栗市黨部主委，近來又有鄉親檢舉，2020年總統大選，謝福弘曾與蘇嘉全密會，這些人的組合不但是黑箱政治、密室協商下的產物，更像是詐諞集團，欺上瞞下，欺騙國民黨高層和苗栗善良鄉親。

徐廷琮說，鍾東錦的民調居於領先，才會面臨對手的聯合攻擊，目前是「1藍打3綠」，1個藍軍的鍾東錦對抗3名綠營的打手，預料未來對手會用更毒辣的手段來打擊鍾東錦，但鍾東錦會坦然面對，「球來了就接」，呼籲鄉親放心，鍾東錦一定可以贏得最後勝利。（編輯：李錫璋）1111006