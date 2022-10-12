朝野達共識 各黨團派代表參加18歲公民權辯論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北12日電）中選會將舉辦5場意見發表會或辯論會，由立法院代表正方。立法院朝野黨團今天協商達成共識，由各黨團分別推薦一位代表人參加，並留一席正方名額給民間代表向立法院申請。

18歲公民權修憲複決11月26日將與九合一選舉同日舉行，中選會將於11月12日起舉辦5場意見發表會或辯論會，由立法院代表正方，而依公投法第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。

立法院長游錫堃今天召集朝野黨團研商「中選會函請立法院推薦代表參加憲法修正案公民複決之發表會或辯論會」相關事宜。

朝野黨團經協商達成共識，由各黨團分別推薦一位代表人參加中選會舉辦的5場意見發表會或辯論會，並於20日前將名單資料函送中選會，而保留一席正方名額給民間代表向立法院申請。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，2005年修憲立法院也是正方，由時任副院長鍾榮吉到國大說明，而此次18歲公民權則是史無前例，立法院是唯一修憲機關，必須立下憲政慣例，所以相關程序一定要完成，否則若將來被挑戰，沒人擔得起。

國民黨立法院黨團書記長李德維則表示，中選會來函由立法院推薦5位正方代表，國民黨團的立場是希望能爭取派兩位正方代表，出席5場意見發表會或辯論會，向民眾說明18歲公民權的重要性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠指出，若能透過意見發表會或辯論會，向民眾說明18歲公民權修憲案的重要性、代表性，這都很正面，民眾黨團不反對，相信朝野黨團也會都贊成，但要注意在程序上不要有瑕疵，到底是發表會還是辯論會要定義清楚。

時代力量黨團總召邱顯智表示，18歲公民權修憲案是經立法院通過，即便沒有反方，如果正方能夠多加論述，讓民眾了解18歲公民權的重要性，非常重要，當然一定要參加意見發表會或辯論會。（編輯：林興盟）1111012