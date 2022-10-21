九合一選舉併修憲複決 新住民6語言投票影片上線
2022/10/21 16:35（10/21 16:51 更新）
（中央社記者賴于榛台北21日電）18歲公民權修憲複決11月26日將與九合一選舉同日舉行，中選會今天指出，為利新住民政治參與，今天已推出6語言版本的投票影片，包括英語、越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語及菲律賓語等。
今年地方公職人員選舉，以及憲法修正案公民複決第1案，將於11月26日同日舉行投票。
中選會今天發布新聞稿指出，取得國民身分證的新住民，只要年滿20歲、沒有受監護宣告，就有投票權，為讓新住民可以更直接、快速了解選務相關資訊，促進其政治參與，今天已經將「1126投票宣導篇」電視廣告，翻譯為新住民6大原屬國母語版本。
相關影片已在中選會民國111年投票專區上線。
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中選會說，6種語言分別為英語、越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語及菲律賓語；影片內容提醒新住民，投票流程為「領、領、投」，先領選舉票、再領修憲複決票、圈票後投入票匭，並宣導投票友善措施，如有照顧6歲以下兒童，也可以帶著進入投票所投票。
中選會表示，這次也邀請新住民團體「南洋姐妹會」、「賽珍珠基金會」，與多位新住民網紅名人分享影片，包括越南新住民網紅阮秋姮、來自印尼的廣播金鐘主持人丁安妮、「菲台之音」創辦人黃琦妮等人加入宣導行列，盼藉此讓選務資訊更普及。（編輯：林興盟）1111021
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