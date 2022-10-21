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全台縣市長參選人號次抽籤結果一覽

2022/10/21 13:15（10/21 13:58 更新）
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台北市長選舉參選人號次抽籤21日舉行，台北市選委會主委藍世聰（中）為唱名未到的參選人代為抽籤。中央社記者王飛華攝 111年10月21日
台北市長選舉參選人號次抽籤21日舉行，台北市選委會主委藍世聰（中）為唱名未到的參選人代為抽籤。中央社記者王飛華攝 111年10月21日
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（中央社網站21日電）九合一大選號次抽籤今天舉行，民進黨台北市長參選人陳時中12號、國民黨蔣萬安6號、無黨籍黃珊珊8號。以下是全台縣市長參選人號次抽籤結果：

台北市長參選人號次

1張家豪
2王文娟
3鄭匡宇
4黃聖峰
5童文薰
6蔣萬安
7蘇煥智
8黃珊珊
9施奉先
10唐新民
11謝立康
12陳時中

新北市長參選人號次

1林佳龍
2侯友宜

桃園市長參選人號次

1張善政
2賴香伶
3鄭運鵬
4鄭寶清

台中市長參選人號次

1陳美妃
2蔡其昌
3盧秀燕

台南市長參選人號次

1許忠信
2林義豐
3謝龍介
4吳炳輝
5黃偉哲

高雄市長參選人號次

1鄭宇翔
2曾尹儷
3柯志恩
4陳其邁

基隆市長參選人號次

1謝國樑
2陳薇仲
3蔡適應
4曾國民
5黃希賢

新竹市長參選人號次

1黃源甫
2龔偉綸
3林耕仁
4李驥羣
5沈慧虹
6高虹安

新竹縣長參選人號次

1黃秀龍
2范振揆
3周江杰
4楊文科
5劉復嵐

苗栗縣長參選人號次

1鍾東錦
2謝福弘
3吳盛聖
4徐定禎
5宋國鼎

彰化縣長參選人號次

1王惠美
2黃秀芳
3蕭仁正

南投縣長參選人號次

1蔡培慧
2許淑華
3王永慶

雲林縣長參選人號次

1張麗善
2劉建國
3林佳瑜

嘉義市長參選人號次

1黃敏惠
2蔡松益
3黃紹聰
4陳泰山
5黃宏成
6李俊俋

嘉義縣長參選人號次

1王育敏
2翁章梁

屏東縣長參選人號次

1詹智鈞
2蘇清泉
3周春米

宜蘭縣長參選人號次

1林姿妙
2朱振東
3許鋐哲
4陳秋境
5江聰淵
6陳琬惠

花蓮縣長參選人號次

1徐榛蔚
2黄師鵬
3谷辣斯．尤達卡 Kolas Yotaka

台東縣長參選人號次

1陳長宏
2饒慶鈴
3劉櫂豪

澎湖縣長參選人號次

1陳光復
2賴峰偉
3葉竹林

金門縣長參選人號次

1李應文
2朱紀瑋
3林志錦
4楊鎮浯
5陳福海
6洪志恒

連江縣長參選人號次

1李問
2曹爾元
3王忠銘

全台縣市長參選人所屬政黨概況。（中央社製圖）
全台縣市長參選人所屬政黨概況。（中央社製圖）
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