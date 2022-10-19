北市關水門惹議 黃珊珊：若時間差不合理應補償

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（中央社記者劉建邦台北19日電）颱風尼莎帶豪雨釀災，台北市16日有民眾受困堤外及車輛被淹等，市府流程惹議。無黨籍市長參選人黃珊珊今天說，若市府通知民眾時間差不合理，應有補償措施，市府已在釐清責任。

颱風尼莎來襲豪雨成災，台北市16日下午有民眾受困堤外，儘管市長柯文哲強調有通知，但一名脫困民眾說，他沒接到任何訊息，發現水門已關上；當地里長也說，完全沒收到通知，後續引發北市關閉水門SOP（標準作業流程）爭議。

黃珊珊今天上午召開18歲公民權訴求及青年政策記者會，會後受訪，媒體詢問，北市府處理關閉水門流程惹議，是否擔心影響選情？

黃珊珊表示，當天有接獲把車輛停在大佳河濱公園的民眾陳情電話，針對北市關水門流程，像颱風來襲，會有預警及SOP，可通知民眾先移動車輛，目前為強降雨，可能讓水位忽然上升，這是氣候變遷帶來新災害，且未設相關SOP，但也不能不關水門，讓北市淹水。

黃珊珊說，若北市府通知市民時間差不合理，應有補償措施，若通知時間是有辦法讓市民移動車輛，可能車主要負責任，且有民眾提到，接獲簡訊不到5分鐘就關水門，她得知後也有向市府反映。

她指出，針對關水門後續引發狀況，北市府目前由副市長彭振聲釐清相關責任，若通知市民時間差不合理，市府應要補償，其實北市曾發生類似狀況，當時是透過停管基金補助。

她說，可透過科技解決類似狀況，若把車停河堤外的民眾，市府可知會掃描台北通或QR碼方式，就算民眾沒收到簡訊，也能由台北通得知提早移車訊息，市府之後可多改善。

媒體詢問，黃珊珊在颱風當天最先提到內湖勘災，但藍營北市議員稱國民黨台北市長參選人蔣萬安雖最晚到，算是最懂事，外界解讀提早到場有干擾救災的看法。

黃珊珊說，不回應個別人士意見，當時會到場，是因當地是她最熟悉地方，且接獲里長通知有狀況，擔任議員時就常到場會勘，這是習慣，跟懂不懂事無關，且也非干擾救災，更不是作秀，而是看到場能協助什麼事。

至於防疫旅館政策，黃珊珊自稱是由她發想，民進黨台北市長參選人陳時中指剽竊衛福部次長石崇良，黃珊珊提「法院見」，陳時中昨天重申，防疫旅館是由集中檢疫所衍生。

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黃珊珊今天再被問此議題時說，當時是因旅館業者不太願意接納外國觀光客，她才提出找北市府附屬公有處所協助，但因涉相關因素而未成，事後有3家業者願協助，其中2家不方便透露名稱，所以才稱防疫旅館。

她指出，集中檢疫所跟防疫旅館不同，集檢所是中央徵用公家用地，但北市防疫旅館是業者自行成立，北市府只協助媒合，且沒給任何費用給業者。至於何時提告，只要不收回隨時都可提告。（編輯：張銘坤）1111019