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萬華槍擊案柯文哲速抵現場 陳時中：改過遷善

2022/10/20 10:49
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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市萬華區昨天晚間發生槍擊案，市長柯文哲第一時間趕赴現場，民進黨台北市長參選人陳時中說，對比日前颱風尼莎釀災時的講法與做法，柯文哲有改過遷善。

萬華區昨天晚間發生槍擊案，犯嫌萬國幫成員邱國隆疑因幫派內鬨問題，陸續在漢口街二段和貴陽街開槍打傷3人1警，並挾持4人和警方對峙，隨後自戕送醫不治。

陳時中今天上午舉行寵物政見發表記者會後接受媒體聯訪表示，若擔任市長時發生這樣的事情，會尊重警察專業，並就近成立指揮所指揮調度。

陳時中提及，柯文哲應是從日前颱風尼莎釀災時的指揮做法與說法得到經驗，知道那樣不太好，所以有改過遷善，昨天第一時間就到場關心。

台北市受颱風尼莎外圍環流及東北季風雙重影響，16日多處發生路樹倒塌、土石崩落、泡水車等災情，還有民眾受困堤外。到中台灣輔選的柯文哲未立刻北返坐鎮災害應變中心，事後還稱關水門都有通知，「但有時候被通知的人不太信邪」，言行遭批評。

此外，媒體詢問，柯文哲今天將與無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦合體，是否認為觀感不好。陳時中回應，這是個人的價值判斷，對他而言，他認為道不同不相為謀。（編輯：李錫璋）1111020

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