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萬華槍擊案 蔣萬安：未來當市長一定強力執法

2022/10/20 14:54
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（中央社記者陳怡璇台北20日電）萬華昨晚發生槍擊案，震驚社會，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，北市光今年就有10起重大刑事案件，未來擔任市長，一定強力執法，全力捍衛市民生命財產安全。

蔣萬安今天舉行「文化城市台北標誌」記者會公布文化政見，接受媒體聯訪時被問及昨晚的萬華槍擊案。

蔣萬安表示，台北市光今年就有10起重大刑事案件，未來擔任市長，一定強力執法，全力捍衛市民生命財產安全，也會全面更新北市監視器、全面提升警察的裝備設施，讓快打部隊發揮更大功效。

此外，媒體追問，台北市長柯文哲今天與鍾東錦合體，被外界稱為「黑白配」一事。蔣萬安則說，尊重每一位候選人尋求各方支持的決定，「但是不知道民眾黨人對這件事的想法如何」。

而議員秦慧珠與蔣萬安今天成立聯合競選總部，原本傳出要來輔選的前高雄市長韓國瑜最後沒來，蔣韓同台失敗。蔣萬安對此表示，年底選戰是團體戰，他也調整行程、希望盡可能參與議員競選總部成立，韓國瑜如果也參與競總成立行程，雙方當然有機會碰到。

此外，蔣萬安發布文化政策，他表示當選市長後，要從「藝文節慶、文創產業、文化預算、文化場域、文化記憶」5大方面推動文化政策，包含舉辦「台北國際潮流音樂節（祭）」；設置規模新台幣10億元為目標的文創產業投資基金；提升文化局及所屬機構預算占比等。（編輯：陳仁華）1111020

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