單週疫情顯著下降 隔離解套最快11月初討論

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）單週COVID-19疫情終於出現顯著下降，降幅14.8%。九合一選舉確診者不能出門投票引議，指揮中心研擬最快11月初優先討論確診者及同住家人縮短隔離天數，有望替投票限制解套。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續下降，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，據統計，10月16日至22日單週新增26萬6020例個案，較10月9日至15日整週確診人數為31萬2085人，降幅為14.8%，有顯著下降趨勢。

莊人祥進一步說明，10月16日至22日當週疫情降幅較大，可能與雙十國慶連假效應有關，因為連假造成10月9日至15日單週個案數被推高，所以與更前一週相比降幅較些微。脫離疫情高原期關鍵在於下一週能否持續顯著下降，研判降幅10%以內。

隨著九合一選舉將至，但依現行規定，確診者不可外出投票，被外界質疑違憲，指揮中心研擬討論縮短隔離天數解套。莊人祥說，未來將朝兩大方向解決，包含同住家人3+4改為0+7，再者是確診者7+7的後7天自主健康管理先逐步微調為7+0，最快11月初討論。

莫德納及BNT的BA.5次世代雙價疫苗文件陸續繳交完畢，預計最快23至29日之間舉行緊急使用授權（EUA）審查。莊人祥說，EUA審查完畢後，將盡快安排衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家討論，一旦通過後，就會儘速進貨。

莊人祥說，至於高端補件回報10月底前提供。

接種疫苗是預防重症、死亡關鍵。昨天COVID-19疫苗接種4萬9668人次，截至目前為止累計接種人口涵蓋率第1劑93.82%、第2劑88.17%、追加劑接種率73.7%、第2次追加劑接種率14.40%，其中65歲以上接種率41.4%。（編輯：管中維）1111023