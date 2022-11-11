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口罩令何時鬆綁 王必勝：觀察確診數等關鍵3指標

2022/11/11 16:09（11/11 16:34 更新）
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COVID-19本土疫情持續降溫，各界關注口罩令何時進一步放鬆。指揮中心指揮官王必勝11日說，要觀察3指標，滾動討論中。圖為7日民眾戴口罩到台北市萬華區龍山寺參拜祈福。（中央社檔案照片）
COVID-19本土疫情持續降溫，各界關注口罩令何時進一步放鬆。指揮中心指揮官王必勝11日說，要觀察3指標，滾動討論中。圖為7日民眾戴口罩到台北市萬華區龍山寺參拜祈福。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北11日電）COVID-19本土疫情持續降溫，各界關注口罩令何時進一步放鬆。指揮中心指揮官王必勝今天說，要觀察3指標，確診個案數、醫療量能及冬季呼吸道疾病監測情形，滾動討論中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，11月14日起縮短確診者居家照護期間為5天，但仍可能有民眾在11月26日九合一選舉當天無法出門投票。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，不管是指揮中心或地方衛生單位，都不會提供確診者名單給選務單位，亦即不會提供名單給選務單位去跟選舉人名冊核對並註記不發票，「不會有這種情形」。

此外，王必勝說，也不會在投開票所受理違反隔離規定的檢舉，若有人在現場檢舉確診者，不會當場處理，檢舉要透過地方衛生單位受理，並要進行調足跡、確認當下是否在隔離期間內等，有違規就開罰，但是，不會在投開票所受理處理，呼籲民眾遵守相關規定。

各界關注口罩令何時進一步解除，王必勝強調要觀察3指標，首先是確診個案是否回到甚至低於這波疫情開始上升的起點，代表這波疫情完全過了；其次是要盤整醫療量能，確認是否有侷促情形。

王必勝說，最後就是接下來即將流行的冬季呼吸道疾病監測狀況又是如何，也與口罩是否放鬆息息相關，會根據這些標準，去訂定真正實施日期，滾動檢討中，確定日期就會向大家報告。

媒體詢及，有國外研究發現重複感染比首次感染的重症率上升。王必勝指出，那是針對國外一家醫院的單一研究，其中住民年紀偏長，是否因此有關要再仔細研究，但就台灣的現況，現在重複感染比率約3%，觀察今年兩波疫情，上一波致死率約0.17% ，這波BA.5疫情到現在約0.1%，下降不少。

不過，王必勝表示，重複感染中，中重症約0.8%，比一般確診者中重症約0.4%、0.5%還高，是否因為重複感染者以脆弱族群為多有關，可進一步分析。（編輯：管中維）1111111

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