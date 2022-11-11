口罩禁令何時解除 衛福部長：分階段執行謹慎從事

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COVID-19疫情脫離高原期，防疫措施逐步鬆綁，對於口罩禁令何時解除，衛福部長薛瑞元（圖）11日在立法院表示，分階段執行，會逐步解封，但還是要謹慎從事。中央社記者鄭清元攝 111年11月11日

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（中央社記者范正祥台北11日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情脫離高原期，防疫措施逐步鬆綁，立委今天質詢反映，民眾關切口罩禁令何時解除。對此，衛福部長薛瑞元表示，分階段執行，會逐步解封，但還是要謹慎從事。

立法院會今天進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。

關於口罩禁令何時解除，薛瑞元答覆國民黨立委洪孟楷質詢時說，這個要分階段執行，會逐步解封，口罩的管制會放鬆。

另外，國民黨立委林德福質詢，九合一選舉將於11月26日舉行投票，可不可以在選舉投票過後，於11月28日實施解除口罩禁令，對此，薛瑞元說，確定的日期恐怕沒有辦法預設，沒有辦法講說就是哪一天，目前還不適合用此方式對外公告。

林德福質詢時也提及，據了解，口罩禁令將會分階段開放，第一階段方向分為室內、室外。對此，薛瑞元回應，林德福所說的這個方向是對的；室內原則上要戴口罩，室外原則上不戴口罩，但是室內有些例外狀況可以不戴口罩，譬如照相或單人演講時，可是必須保持適當距離，「我們會逐步把一些指引公開」。（編輯：趙蔚蘭）1111111